Fischio d’inizio per i campionati di calcio. Ecco le sfide della domenica

Domani, domenica 27 settembre 2020 ore 15.30, scattano i campionati di calcio dilettantistici. Dopo sette mesi di sosta, c’è tanta voglia di ricominciare a giocare. Ecco nel dettaglio le sfide della prima domenica di campionato dalla Promozione alla Terza categoria.

Riparte il campionato di calcio

Promozione

Dopo un inizio di stagione claudicante, il BM Sporting cerca conferme nella sfida casalinga contro il Casalpusterlengo, in attesa di giocarsi il passaggio del turno di Coppa Italia contro la Fiorente Colognola mercoledì 30 settembre. Certezze che dovrà ritrovare anche la Settalese, impegnata in trasferta sul campo del Tribiano. Cercherà di dare continuità a uno splendido pre-stagione il Città di Segrate, che ospiterà il Bresso, mentre il Cologno è chiamato al riscatto contro il Landriano, dopo la sfida di Coppa Italia persa a tavolino a vantaggio della Concorezzese.

Prima categoria

Girone C – Il campionato del Carugate partirà con la trasferta sul campo del Circolo Giovanile Bresso. La squadra di mister Penati cercherà di partire con il piede giusto dopo la sconfitta di domenica in Coppa contro la Dipo Vimercate. Gara d’esordio nella categoria per All Soccer Brugherio e il CG Brugherio che partiranno rispettivamente dalle sfide con Polisportiva Di Nova e Palazzolo Milanese, dopo aver pareggiato per 1-1 nel derby di Coppa.

Girone E – Nel girone della bergamasca, l’Inzago cerca il riscatto contro il Mozzo dopo la sconfitta con il Valentino Mazzola in Coppa. I granata saranno di scena a Monvico, mentre l’Olimpic Trezzanese esordirà in casa della Ghisalbese.

Girone L- Programma fitto di appuntamenti. Comincia il Cassina che ospiterà l’Accademia Sandonatese. Segue il Pozzuolo che per l’esordio in Prima ospiterà lo Sporting Tlc in una sfida tutta targata Martesana. Chiude il programma il Real Milano che a Vimodrone riceverà la Medigliese.

Seconda categoria

Girone T – Esordio impegnativo per l’OMR Pioltello che ospiterà la Cosov. Sfide casalinghe anche per il Pessano che ospiterà la Nuova Usmate, per la Pioltellese che riceverà la Gerardiana, per il Sasd Brugherio che attende la Fulgor Segrate e per la Vires che ospiterà l’Albiatese. Trasferta per il Cernusco, impegnato sul campo del Real Cinisello.

Girone U – Il campionato del Bussero partirà dalla sfida casalinga con l’ambiziosa Ausonia. Trasferta in terra bergamasca per il Vaprio che farà visita al Boltiere. Esordio casalingo per il Calcio Brembate che attende la neo-promossa Trezzo. Trasferta per il Pozzo sul campo del Suisio 2000, mentre la Pierino Ghezzi riparte da Cassano nella sfida contro il Medolago.

Terza categoria

Girone B – Subito incroci interessanti. Le ambizioni di playoff della Volantes Osa incrociano quelle del Gessate, che arriva da due ottimi risultati in Coppa Lombardia. Riparte da Bellinzago l’avventura della Virtus Inzago sul campo della Nuova Frontiera. Alla caccia di un buon inizio di campionato anche la Virtus Trecella, che dopo il pesante ko in Coppa cerca riscatto contro la Cambiaghese. Completano il programma Fonas-Aureliana, Grezzago-Vignareal, Masate-Roncello e la sfida tutta Martesana tra Melzo e Oratorio Pessano, due formazioni completamente rinnovate in estate e pronte a dare spettacolo.

