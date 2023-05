Diavoli rosa "in rosa" sconfitti nella finale di Coppa under 14, vincenti con l'Under 16

Un weekend dolce-amaro per i Diavoli Rosa "al femminile" di Brugherio, usciti sconfitti nella finale di Coppa Under 14, ma vincenti con l'Under 16. La manifestazione è stata organizzata ieri, domenica 21 maggio 2023, dal Comitato territoriale di Milano - Monza - Lecco della Fipav sui campi del palazzetto dello sport di Concorezzo.

Sconfitta per l'Under 14 femminile

Ad aprire la mattinata sono state le atlete Under 14 schierate dai Diavoli Rosa e dal Vbest. Nella sfida per la conquista della Coppa è la società belluschese a partire forte aggiudicandosi il primo set (25-18). La reazione di Brugherio arriva nel secondo ma non trova seguito, è infatti Vbest a vincere il 3° e 4° e la Coppa con il punteggio di 3-1 (25-18; 17-25; 25-20; 27-25). Il premio di Mvp è andato a Greta Spadini, atleta del Volley Brianza Est.

Vittoria nella finale Under 16

A seguire, la vincitrice della Coppa Under 16 è stata eletta dal match tra Diavoli Rosa e Billa Volley. Anche questa finale si è decisa in quattro set. Le atlete brugheresi si sono aggiudicate il primo (25-22) per poi subire la rimonta delle avversarie nel secondo che però sono capitolate subito dopo. La sconfitta subita dalle milanesi nel terzo set (25-10) ha infatti indirizzato la partita verso Brugherio. È con la vittoria del 4° set che i Diavoli si sono aggiudicati la Coppa per 3-1 (25-22; 16-25; 25-10; 25-18). Il premio di Mvp è stato asseganto a Viola Durand (Diavoli Rosa).

Le competizioni al maschile

Il pomeriggio a tinte azzurre è stato invece inaugurato dalla partita tra Pro Volley Abbiategrasso e Desio Volley Brianza per la conquista della Coppa U17 Maschile. A seguire, sempre sui campi di Concorezzo, è andata in scena la Finale Under 15 che ha visto come protagonisti i ragazzi della Pallavolo Vittorio Veneto e del Kynesia Dvb.

Si ricomincia con la finalissima Under 17 e, in particolare, con un primo set combattutissimo vinto dai ragazzi di Abbiategrasso 25-23. Ad un avvio infuocato rispondono determinati gli atleti brianzoli che riescono a strappare agilmente alla concorrenza il 2° ed il 3° parziale con i punteggi di 25-14 e 25-13. Durante il 4° ed ultimo set Pro Volley prova a non farsi sfuggire di mano la Coppa ma i tentativi di rimonta non vanno a buon fine e Desio riesce a portare a casa la vittoria con il punteggio finale di 3-1 (23-25; 25-14; 25-13; 25-22). Il premio di Mvp va a Filippo Rizzo, atleta del Desio Volley Brianza.

In chiusura di giornata è stata disputata la finalissima della Coppa Under 15 Maschile. Il match è partito con un combattuto primo set, vinto 25-23 da Kynesia, alla quale non è tardata la risposta del Vittorio Veneto che si aggiudica il secondo parziale per 25-20. Il momento di equilibrio è però durato poco, gli atleti di Desio sono riusciti ad impostare la partita conducendo fino a concludere con la vittoria in 4 set con il punteggio di 3-1 (25-23; 20-25; 25-21; 25-17). Premio Mvp a Riccardo Lagravinese (Desio Volley Brianza).ù