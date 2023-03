Diavoli Rosa campioni provinciali Under 19: Brugherio ai vertici della pallavolo

Se ci fosse stato bisogno di una conferma, è arrivata. L'ennesima. La pallavolo maschile nei territori di Milano, Monza Brianza e Lecco vede ancora il dominio dei Diavoli Rosa di Brugherio che per il terzo anno consecutivo il Campionato Under 19 maschile.

Diavoli Rosa campioni provinciali

Domenica, 26 marzo 2023, si sono svolte le finali territoriali per determinare le squadre che accederanno alla fase regionali dei campionati di pallavolo. Sul campo del palazzetto Salvatore Allende di Cinisello Balsamo si sono svolte le fasi finali del Campionato U19 Maschile ed Under 18 Femminile mentre nella palestra Mazzarello quelle del Trofeo.

Le quattro formazioni finaliste del Campionato Under 19 sono Powervolley Diavoli e Pallavolo Milano Vittorio Veneto che si sono affrontati nella finalina 3°/4° posto mentre Vero Volley Assiplan e Diavoli Powervolley si sono contese il titolo. La sfida per il terzo gradino del podio è stata vinta dal Vittorio Veneto che, con il punteggio di 3-0 (25-20, 26-24, 25-17), ha battuto la formazione dei Powervolley Diavoli nonostante il tentativo di rimonta nel 2° set.

La sfida per il titolo ha visto affrontarsi Vero Volley Assiplan e Diavoli Powervolley. I ragazzi del Vero Volley hanno cercato in tutti i modi di portare a termine l’assalto alla medaglia d’oro spodestando i vincitori delle scorse due edizioni dovendosi però arrendere dopo oltre 2 ore di gioco. È infatti con il punteggio di 3-1(30-28, 25-17, 23-25, 25-15) che i Diavoli Powervolley sono riusciti a riconfermarsi per la terza volta consecutiva Campioni Under 19.

Niente da fare per Segrate al femminile

La sfida per il Campionato Under 18 ha visto presentarsi nelle fasi finali Busnago Visette Volley, Volley Segrate 1978, Vero Volley Torneria Colombo e Vbest.Si è svolta nella mattinata la sfida per il 3° posto, aggiudicatasi dal sestetto di

Busnago Visette che ha battuto le coetanee di Segrate con il punteggio di 3-0 (25-10, 25-18, 25-22) dopo quasi un’ora e mezza di partita.

La Finalissima del Campionato Under 18 è stata vinta dalla Vero Volley Torneria Colombo che, prevalendo sulle avversarie di VBest con il punteggio di 3-0 (25-21, 25- 18, 25-14), è riuscita a difendere il titolo per la terza volta consecutiva,

rinviando ancora una volta alla prossima stagione gli assalti delle avversarie.

I premi individuali

Al maschile e al femminile a fare incetta di premi individuali sono state le due formazioni che al termine delle finali hanno ottenuto il primo posto. I premi come miglior palleggio sono andati a Letizia Badini (Vero Volley Torneria Colombo) e Giacomo Selleri (Diavoli Powervolley), mentre gli Mvp del campionato sono stati eletti Ludovica Pagliuca (Vero Volley Torneria Colombo) e Tommaso Barotto (Diavoli Powervolley).

Tutte le otto squadre partecipanti, sia maschili che femminili, accederanno alla fase regionale (nel femminile si aggiungerà anche la 9° classificata). Massimo Sala, presidente del Comitato territoriale, ha espresso grande soddisfazione: