Campionati regionali di karate: Peschiera Borromeo finisce sul podio

Grandi soddisfazioni ai campionati regionali Lombardia di karate per l’associazione peschierese Shotokan Karate Ryu (SSD Spazio Danza) svoltisi sabato e domenica a Chiari.

Un podio sudato e meritato

Erica Meyer ha collezionato un terzo posto nella categoria seniores B femminile di Kata e un secondo posto nei Kumite, diventando vicecampione regionale e qualificandosi così per i campionati nazionali che si terranno tra un mese a Busto Arsizio.

Emanuele Erba, dopo aver sconfitto il grande favorito di Kumite con un singolo colpo magistrale, è invece incappato in avversari che lo hanno messo in difficoltà e non è riuscito nell’intento di qualificarsi per i campionati nazionali.

Obiettivo raggiunto invece dal terzo atleta in gara per Shotokan Spazio Danza, Gabriele Galeazzi, che ha conquistato il terzo posto in Kumite, categoria Juniores maschile B.

Piazzamenti di grande soddisfazione per l’associazione del campione del mondo Mirko Saffiotti e di Mattia Minzolini, che a Peschiera Borromeo da alcuni anni insegnano il rispetto e l’amore per le arti marziali orientali e il karate.