Incetta di premi per i giovani ciclisti di Pessano con Bornago: le gare per gli atleti sono state un vero e proprio successo.

Campionati italiani su strada: anche l'Uc Pessano schiera i suoi atleti

I Campionati Italiani su strada e l’Uc Pessano hanno avuto l’opportunità di schierare ben due atleti della categoria Esordienti del primo anno: Matteo Esposti e Simone Marconi di Pessano con Bornagosono infatti stati convocati dalla federazione per rappresentare la Regione Lombardia a Darfo Boario Terme.

Domenica 9 luglio 2023, sono stati 126 gli atleti al via del Campionato Italiano, provenienti da tutte le regioni e pronti a sfidarsi in su un percorso cittadino molto impegnativo con curve molto tecniche e con diverse salite. I chilometri da percorrere sono stati 39 e che hanno permesso per la prima parte di gara un gruppo compatto con i portacolori dell’Uc Pessano sempre nelle prime posizioni.

Un guasto meccanico ha messo purtroppo fuori gioco Matteo Esposti che fino a quel momento aveva disputato un’ottima gara facendosi vedere sempre in testa al gruppo.

La seconda fase di gara si è disputata tra selezionatissimi: un gruppo di 15 atleti al comando tra cui Simone Marconi, appena rientrato da un infortunio che ha fatto sognare in grande lo staff dell’Uc Pessano e termina in una fantastica dodicesima posizione al Campionato Italiano.

I Giovanissimi al Gp Metallurgica Legnanese

Sempre domenica 9 luglio, i Giovanissimi dell’Uc Pessano hanno preso parte al GP Metallurgica Legnanese - Amici della bici a Rescaldina.

Tantissimi piazzamenti per i nostri ragazzi con Nicoletta Pinna terza (G1), sesto posto per Christian Motta (G2), Sofia Ricca vince la categoria G2 femminile seguita dalla compagna di squadra Alessia Gentile (G2), Lucrezia Motta terza assoluta e prima tra le ragazze della G4, vittoria anche per Thomas Motta tra i G5, sesto posto per Davide Ghezzi seguito dal compagno Fabio Previati, Martina Pianta quarta assoluta nella G6 e prima tra le femminile.

Squadra numerosissima quella dell’Uc Pessano che a Rescaldina ha schierato al via 17 atleti: Federico Fregoni (G1), Christian Gentile (G4), Aurora d’Anna (G4), Andrea Schintu, Lorenzo Schintu, Jacopo Ricca e Maximo Aranguren tutti della categoria G5, Matteo Pinna (G6).

Bravissimi tutti gli atleti dell’Uc Pessano che si aggiudicano il trofeo come seconda squadra meglio classificata.

Sabato in pista per il trofeo Allianz di Casatico

Sabato 8 luglio 2023 invece, gli altri ragazzi della categoria Esordienti dell’Uc Pessano: Mattia Baldin, Giovanni de Marco, Luca Candiago e Igor Gentili hanno partecipato al secondo Trofeo Allianz a Casatico.

Un percorso di 40 chilometri concluso con una media altissima. Tanti complimenti quindi da parte di tutta la società, anche a Giovanni de Marco che ha terminato la gara in quindicesima posizione.