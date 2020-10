Brambilla vola a 1,80m. Vittoria e record sociale all’Arena Civica di Milano

Un salto a un metro e ottanta che vale vittoria e record sociale. Un fine settimana davvero entusiasmante per l’atleta della Pro Sesto Luca Brambilla.

Brambilla vola a 1,80m

La settimana prima, a Cornaredo, Brambilla aveva vinto la sua gara di categoria saltando a 1,78, ma nello scorso fine settimana, l’atleta della Pro Sesto Cernusco ha fatto ancora meglio. All’Arena Civica, nelle gare organizzate dal CP Milano per l’inaugurazione della nuova pista che hanno coinvolto per la Categoria Cadetti tanti atleti delle Provincie della Lombardia e qualcuna del Piemonte e del Veneto, Brambilla ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni, saltando a 1,80 e migliorando il record sociale della disciplina e vincendo la sua prima gara importante.

I risultati di Cornaredo

Oltre all’ottima prestazione di Brambilla nel salto in alto, nei 1000m TARIKUA MAJOCCHI è giunta sesta con 10’17”58, così come VALENTINA MILANI nei 300m con 48”23, seguita da CLAUDIA PROVENZALE con 53”19. Nel salto in lungo, LUCREZIA BAROZZI è arrivata a 4,28m, mentre SARA BRAMBILLA PISONI a 3,98m. Negli 80m EMANUELE MORELLI ha registrato un crono di 11”82, mentre nei 1000m EMANUELE CIPOLLA 3’13”10, bene nel salto in lungo MATTEO COLOMBO che ha saltato a 5,12m.