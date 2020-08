Basket A2 pubblicato il girone di Carugate. La Coppa Italia parte il 25 settembre

Non ci sono state grande sorprese per quanto riguarda il girone Nord della Lega A2 di pallacanestro femminile. Il Basket Carugate si misurerà con le stesse squadre della scorsa stagione.

Basket A2 il girone Nord

Dopo la conclusione anticipata dei campionati per via dell’emergenza Covid-19, come era lecito attendersi si riparte come se non fosse accaduto niente. La stagione 2019-2020 si ripete anche per il 2020-21, almeno per quanto riguarda le squadre impegnate. Ecco le formazioni che si misureranno nel girone Nord, quello di cui fa parte la compagine carugatese:

Due Piemontesi ( Moncalieri e Castelnuovo Scrivia ), cinque Lombarde ( Sanga Milano, Basket Carugate, Basket Crema, Edelweiss Albino e S.G. Mantova ), cinque venete ( Alpo Verona, Basket Vicenza, San Martino Lupari, Ponzano e Sarcedo ), una formazione del Trentino ( Basket Bolzano) e una friulana ( Libertas Udine ).

Cambi nel girone Sud

Se per la fascia alta delle squadre che si misurano con la A2 non ci sono state grandi modifiche, lo stesso non vale per il Sud. A cominciare dal ripescaggio di Campobasso in A1, passanda da Viterbo che ha ceduto i diritti (e quindi il proprio slot) alla lombarda Brixia Brescia, due non iscritte e tre ripescate.

14 squadre: ecco come funziona

Il girone a 14 squadre, prevede le prime otto ai playoff, la nona salva, dalla decima alla tredicesima playout dove una sola scenderà di categoria, mentre l’ultima retrocederà diretta in serie B.

Il basket femminile riparte

Confermata nel frattempo la Finale eight di Coppa Italia nell’ultimo week end di settembre, Carugate se la vedrà contro la forte compagine di Faenza, venerdì 25 Settembre 2020. Tutte le finali di Coppa Italia, come tutti gli incontri casalinghi di Basket Carugate di campionato, saranno trasmessi in diretta streaming.

