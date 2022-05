Ancora una vittoria per i Diavoli Rosa: l'Under 15 conquista il campionato regionale

Ancora un successo per i diavoli Rosa. Questa volta protagonisti sono stati i ragazzi dell'Under 15 che si sono laureati campioni di Lombardia per il secondo anno consecutivo, raggiungendo lo stesso traguardo dei cugini Under 17 e Under 19.

Ancora una vittoria per i Diavoli Rosa

Finale regionale combattuta quella andata in scena a Milano domenica 29 maggio tra l’U15 Diavoli Power e la formazione di casa del Gonzaga. La squadra milanese ha infatti dato filo da torcere ai nostri diavoletti che però hanno risposto grintosi a suon di attacchi, potenti quelli due due top scorer con 24 punti ciascuno Romano e Garello, quest’ultimo premiato anche come MVP della finale, e muri (14 totali a tabellino), chiudendo vittoriosi il match al quinto set.

L’Under 15 Diavoli Power è Campione Territoriale, Campione Regionale ed è ora pronta ad affrontare le Finali nazionali che si svolgeranno a Campobasso dal 9 al 12 giugno, entrando dalla porta principale, direttamente nelle prime 16 d’Italia!

La partita

Inizio di partita equilibrato per le due squadre, poi i Diavoli prendono le distanze e mantengono il vantaggio fino al termine del set portandolo a casa per 25-20. Il secondo set vede protagonista un Gonzaga che difende molto e attacca bene da centro, Garello dei rosanero risponde presente in attacco, ma sul 20 pari i Diavoli si lasciano andare e Gonzaga ne approfitta mettendone in difficoltà la ricezione. Il set dell’1-1 si chiude 20-25.

Il match continua, nessuno da segno di arrendersi, ma i Diavoli tornano in campo con forte motivazione non dando modo alla squadra milanese di difendersi. Due muri decisivi del centrale rosanero Gibelli e sul 21-17 i Diavoli sono lanciati alla conquista del terzo set che si conclude 25-19. Gonzaga riparte agguerrito, caricato dal tifo casalingo, e i Diavoli subiscono, si va al quinto set con la vittoria dei milanesi 20-25.

Il quinto set è spettacolo tutto rosanero. La Diavoli Power con Romano in attacco va al cambio campo sull’8 a 5. I Diavoli sono super carichi e mettono in difficoltà Gonzaga con muri e attacchi e con Garello in modalità assalto. Il set si chiude 15-12 con la vittoria della finale regionale 3-2 ed un nuovo titolo in bacheca!

"Una vera battaglia. Ora però godiamoci il premio"