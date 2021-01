Scuole superiori: niente ripresa l’11, in Lombardia si torna sui banchi il 25 gennaio

Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere per la grottesca situazione che si sta creando. Di certo non ridono gli studenti delle superiori che si vedono ancora una volta rinviato il rientro a scuola. Non più l’11, ma lunedì 25 gennaio 2021.

L’ennesimo posticipo del rientro in classe degli studenti delle superiori

L’ultima disposizione del Governo, arrivata martedì, aveva già smentito quanto stabilito in un primo momento dall’Esecutivo Conte: niente scuola in presenza dal 7 gennaio, ma dall’11. Un rinvio di alcuni giorni incomprendibile per i più (come risolvere in quattro giorni eventuali problemi non risolti nei mesi precedenti?), ma che non è risultato l’ultimo. Pochi minuti fa è, infatti, giunta la comunicazione di Regione Lombardia che dispone un altro rinvio per il rientro in classe: dall’11 al 25 gennaio.

“Preso atto delle valutazioni e risultanze di carattere sanitario, connesso all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico Lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100% – si legge in una nota diramata da Regione Lombardia – La decisione verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”.

