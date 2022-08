Nominati i nuovi dirigenti di cinque Comuni dell'Adda Martesana

Il ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha decretato oggi, mercoledì 24 agosto 2022, le persone incaricate a essere dirigente scolastico in diversi Istituti comprensivi.

Cassina de' Pecchi, Cologno Monzese, Basiano e Masate, Cassano d'Adda e Gorgonzola hanno i nuovi presidi

E' finita l'attesa, e con questa l'incertezza, di sapere chi saranno i nuovi dirigenti scolastici nell'Adda Martesana in quei plessi in cui, per trasferimento o pensione, era venuta a mancare tale figura. Il ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha reso pubblici i nomi oggi, mercoledì 24 agosto 2022.

In totale sono stati assunti 361 presidi per l'anno scolastico 2022-2023.

All'Istituto statale di Cassina de' Pecchi arriverà Teresa Caruso, al Montale di Cologno Monzese Susanna Zompanti, al Quintino Di Vona di Cassano d'Adda Anna Bonarrigo, al Molino Vecchio di Gorgonzola Giuseppina Iemmola, all'Istituto comprensivo di Basiano e Masate Daniela Favetta.

Sarà quindi una guida tutta femminile quella per i plessi in cui era venuta a mancare questa figura. Le dirigenti entreranno ufficialmente in servizio dall'1 settembre 2022.