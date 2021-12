Gorgonzola, l’IMI apre le porte: open day liceo il 15 gennaio

Con più di 130 anni di storia, l’Istituto scolastico Maria Immacolata - IMI - è scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con i due percorsi di Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. I due percorsi liceali, uno a indirizzo umanistico e uno scientifico, si intrecciano nella didattica.

Liceo IMI, dove le scienze umane incontrano le scienze applicate

Come spiega la Preside, prof.ssa Anna Barzaghi: "Accompagniamo i nostri studenti nella loro crescita con proposte sempre varie, pratiche e stimolanti. Cerchiamo inoltre di fare dialogare i due indirizzi, umanistico e scientifico, coinvolgendo le classi di entrambi i licei in attività formative congiunte. Tante sono le attività realizzate recentemente: cito come esempio una lezione sperimentale condotta in laboratorio, durante la quale gli studenti del Liceo delle Scienza Applicate hanno analizzato un cervello bovino. L’attività è stata declinata anche per i ragazzi del Liceo delle Scienze Umane che hanno studiato in quell’occasione la struttura del cervello dal punto di vista psicologico".

Grande attenzione è data all’esperienza diretta. "Tutti i nostri studenti hanno l’opportunità di partecipare a stage nel corso dell’anno scolastico o durante il periodo estivo e a progetti di ricerca in collaborazione con enti esterni".

Dal locale al globale, uno sguardo sul mondo per gli studenti dell’IMI

La ricchezza di avere alunni di tutte le età - dall’infanzia al liceo - consente inoltre di accompagnare gli studenti in tutte le fasi della crescita. L’obiettivo dell'istituto è quello di arricchire l’offerta formativa proponendo occasioni di riflessione e confronto che possano stimolare le menti dei giovani e aprire loro gli occhi sul mondo, con uno sguardo critico che vada dal locale al globale.

Per questo motivo gli insegnanti promuovono durante l’anno esperienze educativo-didattiche significative e innovative. "L’Istituto IMI cerca di stimolare i propri studenti a mantenere alta la curiosità sul mondo che ci circonda e sull’attualità. Vogliamo prenderci cura a tutto tondo della formazione della persona" conferma la Dirigente Scolastica.

Esperienze per tutte le fasce d’età

Proprio recentemente gli alunni della scuola media e del biennio del liceo sono stati coinvolti in una giornata dedicata alla Pace, con focus sull’Afghanistan e la sua storia. "Abbiamo proposto prima una lezione di storia, poi un film ai ragazzi più grandi e un cartone animato a quelli più piccoli, che abbiamo guardato e commentato in classe. La giornata ha previsto anche un laboratorio pratico di educazione alla pace. I ragazzi di terza media e del biennio del liceo hanno partecipato poi a un incontro con Fausto Biloslavo, giornalista inviato in Afghanistan, arrestato e poi liberato dai talebani, che ha raccontato la sua esperienza diretta. Abbiamo acceso i riflettori sulla storia di un Paese che può sembrare lontano ma che in realtà tocca tematiche a noi vicine. I ragazzi hanno mostrato interesse ed entusiasmo" racconta Andrea Galimberti, docente di storia e geografia alla secondaria di primo grado dell’Istituto.

Dal globale al locale

Con l’obiettivo di stimolare uno sguardo vigile sul mondo, anche a livello locale e territoriale, è stato organizzato un incontro con il formatore Pietro Melzi di Cernusco Sul Naviglio per approfondire il ruolo e l’importanza del Naviglio Martesana. "L’attività era rivolta ai ragazzi della prima media, che abitano in questo territorio e magari tutti i giorni vedono il Naviglio ma non ne conoscono la storia e l’unicità" spiega il prof. Galimberti.

Le iniziative non finiscono qui: "Abbiamo dedicato riflessioni e attività alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, all’importanza della lettura per i bambini della scuola primaria, alla Giornata contro la Violenza sulle Donne coi ragazzi del liceo… tante proposte per permettere ai nostri alunni di orientarsi e crescere, allargando gli orizzonti rispetto alla didattica pura" conclude Mauro Spialtini, docente di italiano dell’IMI per la secondaria di primo e secondo grado.

Open day e iscrizioni

