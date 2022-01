Gorgonzola, l’IMI guarda all’Università

Sponsorizzato

Con più di 130 anni di storia, l’Istituto scolastico Maria Immacolata - IMI - è scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con i due percorsi di Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. I due percorsi liceali, uno a indirizzo umanistico e uno scientifico, prevedono per tutti gli studenti e le studentesse un percorso di orientamento post diploma, che consenta loro di scegliere la facoltà universitaria in modo consapevole.

Grande opportunità per gli studenti della classe 5^ del Liceo delle Scienze Applicate: da gennaio a marzo potranno seguire on line gratuitamente un corso in preparazione al test di ammissione alla facoltà di ingegneria (TOL) promosso dalla scuola in collaborazione con l’Associazione 18imi88.

Il corso ha lo scopo di guidare gli studenti nel ripasso degli argomenti di Matematica e Fisica previsti dalla prova di accesso alla facoltà di Ingegneria, fornendo loro utili consigli per prepararsi ed affrontare al meglio il test di accesso all’università. Vasti gli argomenti trattati: logica, statistica e probabilità, aritmetica, algebra, geometria, goniometria e funzioni. E ancora, per la Fisica: meccanica classica, statica dei fluidi, ottica e cenni di elettromagnetismo.

La prof.ssa Verderio, docente di Matematica e Fisica che ha proposto l’iniziativa ai suoi studenti, sottolinea che il corso non è solo una palestra di allenamento per il superamento del TOL, ma è anche un valido aiuto per la preparazione dei test di ammissione ad altre facoltà scientifiche o come occasione di ripasso/potenziamento delle proprie conoscenze in Matematica e Fisica in vista dell’Esame di Stato.

La proposta fatta agli studenti dell’ultimo anno del Liceo delle Scienze Applicate dell’IMI di Gorgonzola nasce anche dalla forte richiesta del mercato del lavoro italiano ed estero, orientato sempre più verso una preponderante ricerca di laureati in discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica).

Simile iniziativa per gli studenti della 5^ Scienze Umane: dopo l’esperienza dello scorso anno di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento) dedicata alla realizzazione di video per la promozione della lettura, grazie al quale hanno fatto esperienza di Editing di audio e video guidati dalla prof.ssa Beltrami, docente di Scienze Umane e Filosofia, le studentesse di 5SU sono state selezionate su candidatura per i PCTO in Bicocca: un’occasione di orientamento importante per studentesse e studenti e un momento di formazione e di crescita all’interno del mondo universitario. “Siamo felici – dichiara la prof.ssa Galmarini, vicepreside del Liceo IMI di Gorgonzola - che i nostri studenti abbiano l’opportunità di confrontarsi con docenti universitari su temi inerenti alla psicologia, di grande interesse per chi sceglie di frequentare il Liceo delle Scienze Umane”.

E per gli altri ordini di scuola?

Ma l’orientamento non riguarda solo il Liceo. Anche alla Scuola Secondaria di I grado è attivo ormai da anni un percorso per aiutare gli Studenti nella scelta della Scuola Secondaria di II grado: incontri sono proposti già a partire dalla classe seconda, per poi concludersi in terza, per arrivare ad una scelta il più consapevole possibile. Attenzione è posta anche durante il passaggio dalla Primaria, con open day, colloqui ed interventi dedicati. Una delle mission dell’Istituto è l’attenzione verso gli Studenti, che è costante sempre, anche e soprattutto nei momenti di passaggio di ciclo, uno tra i più delicati nel percorso scolastico.

