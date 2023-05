A Cassina de Pecchi ritorna la preside Caruso: revisionata la sentenza del suo ricorso

Ha dell'incredibile quanto accade alla scuola di Cassina de' Pecchi dove giovedì 18 maggio 2023, ieri, ha cessato il proprio incarico di reggente Carmela Valenti, preside dell'Istituto Molino vecchio di Gorgonzola.

L'incredibile ritorno di Caruso

Al suo posto tornerà Carmela Caruso, docente di materie scientifiche in Basilicata, che aveva vinto il concorso per i presidi ed era stata nominata in paese ad agosto. Ma a dicembre era tornata nella sua terra d'origine, forte di un ricorso alla nomina in Lombardia che aveva presentato ancora prima di metterci piede.

Era dunque rimasta soltanto tre mesi, durante i quali si era però creato uno spirito molto collaborativo e la nuova dirigente si era fatta apprezzare. Poi era tornata in Lucania. Ora però, c'è stata una revisione della sentenza e così dovrà fare ritorno incredibilmente a Cassina.

Sembra quasi la versione femminile di un film come "Giù al Nord".

Un grazie e un bentornata

In realtà il suo ritorno non è sgradito. Così l'assessore alla Scuola Gianluigi De Sanctis: