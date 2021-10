Le grandi marche dell’arredo con sconti fino al 70% su Garneroarredamenti.com

Sponsorizzato

È da oltre 40 anni che Garnero Arredamenti decora con stile case, uffici e perfino giardini degli italiani. Con un catalogo di oltre 8.000 articoli delle migliori marche del settore, prezzi super competitivi con sconti fino al 70%, spedizione gratuita su moltissimi prodotti e una politica soddisfatti o rimborsati, riesce ad accontentare ogni gusto ed esigenza. Un’esperienza d’acquisto subito accessibile grazie a www.garneroarredamenti.com.

Lo confermano proprio gli oltre 21.000 clienti che ogni anno scelgono Garnero Arredamenti. Con più di 2.900 recensioni su Trustpilot (con l’eccellente valutazione di 4,9/5) si dichiarano felici e soddisfatti della qualità offerta dallo store. Questo è sicuramente uno dei più importanti biglietti da visita dell’azienda.

In pochi click, è possibile sfogliare il catalogo online e comprare tantissimi articoli per la casa, come camerette, tavoli, sedie, credenze, cappe aspiranti, letti e armadi. È presente anche una sezione dedicata ai mobili ufficio con scrivanie, tavoli, sedie, librerie e armadietti. In più si può trovare anche una selezione di arredo da giardino con sdraio, lettini, barbecue e dondoli.

Tutti i mobili e gli accessori sono dei migliori brand del settore e accompagnati da due anni di garanzia. In più, le alternative riguardano anche gli stili proposti: classico, moderno, industriale o shabby chic per personalizzare la casa e l’ufficio dei sogni.

Le spedizioni sono sempre assicurate e tracciabili e diventano gratis per moltissimi articoli. Nella sezione Outlet sono presenti mobili a prezzi di realizzo per rinnovo magazzino. Il team di esperti del servizio clienti saprà consigliare e risolvere eventuali dubbi tramite la comoda chat online o l’assistenza telefonica.

In caso di problemi o se l’acquisto non dovesse soddisfare a pieno le esigenze dei clienti, è sempre possibile effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto. Scegliere i mobili online per arredare da zero la propria casa o rinnovarne lo stile non è mai stato così semplice!

La sicurezza contraddistingue ogni momento dello shopping online: infatti le transazioni sono sempre volte alla tutela della privacy degli acquirenti. Numerose sono le modalità di pagamento disponibili sullo store: carta di credito, bonifico bancario (anche istantaneo), PayPal, Satispay, contrassegno e in aggiunta anche la possibilità di farlo in tre comode rate grazie al servizio offerto da Scalapay (senza interessi aggiunti).

Arredare case e uffici non è mai stato così facile! Visita ora www.garneroarredamenti.com per acquistare l’arredamento delle migliori marche ai prezzi più convenienti in tutta Italia!