Orsolini apre a Sesto San Giovanni e investire nelle risorse umane

Comunicato stampa

Per l’apertura di due nuovi punti vendita a Sesto San Giovanni (MI), l’azienda Orsolini leader della distribuzione specializzata di materiali edili e finiture, ricerca 25 nuove figure da inserire in organico.

Il 2022 parte all’insegna della crescita e dello sviluppo per Orsolini, tra le più importanti realtà d’Italia della distribuzione specializzata di materiali edili e finiture, che a Sesto San Giovanni (MI) ha da poco inaugurato un nuovo showroom dedicato al mondo dell’interior design ed è in procinto di aprire nello stesso comune un nuovo punto vendita Professional.

Il primo showroom lombardo di Orsolini si sviluppa su 2.000 mq e si caratterizza per le sue ampie vetrate che si affacciano su Viale Gramsci, una delle principali vie della cittadina milanese, oltre a contraddistinguersi per un layout moderno, studiato e curato in ogni dettaglio, con ambientazioni e aree espositive dedicate a pavimenti, rivestimenti, porte, infissi, bagni e cucine.

A un paio di chilometri di distanza dallo showroom aprirà nei prossimi mesi anche il primo punto vendita Orsolini Professional in Lombardia che si svilupperà su una superficie di 3.000 mq dedicati al mondo dell’edilizia, della ferramenta e della termoidraulica, offrendo così ai professionisti della casa un servizio completo in grado di soddisfare ogni esigenza.

Forza e motore strategico di tutti i negozi Orsolini sono da sempre le persone, su cui l’azienda investe costantemente in termini relazionali, progettuali e di conoscenza dei prodotti per garantire un supporto puntuale a ciascun cliente.

Per i nuovi punti vendita di Sesto San Giovanni, Orsolini è alla ricerca di nuove figure e talenti per comporre una squadra di risorse specializzate e altamente competenti:

consulente bagni e pavimenti;

consulente porte e infissi;

consulente cucine;

venditore edile;

cassiere;

banconista termoidraulica;

banconista ferramenta;

magazziniere;

agente di commercio.

Chi fosse interessato può inviare il proprio profilo e la propria candidatura all’indirizzo: job@orsolini.it

Chi è Orsolini Amedeo Spa

Insignita nel 2011 del riconoscimento di Impresa storica italiana da Unioncamere, Orsolini Amedeo Spa è una delle realtà indipendenti della distribuzione specializzata di materiali edili, finiture e soluzioni per l’interior design più importanti e longeve d’Italia con i suoi 29 punti vendita presenti in cinque regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lombardia) e i suoi 140 anni di storia festeggiati nel 2020. Guidata da cinque generazione dalla famiglia Orsolini, l’azienda nel corso dei secoli si è trasformata da attività commerciale locale a una solida e affermata realtà con un fatturato di oltre 90 milioni di euro l’anno. Punto di riferimento per professionisti, imprese di piccole e grandi dimensioni, architetti, arredatori e privati, Orsolini Amedeo Spa offre soluzioni a 360 gradi per ogni esigenza. Dalla progettazione alla consulenza, dalla distribuzione di materiali edili, finiture per interni e complementi di arredo alla consegna a domicilio fino all’assistenza post-vendita, Orsolini Amedeo Spa è il partner ideale per realizzare ogni progetto, dalle grandi opere alle piccole ristrutturazioni.