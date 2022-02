I futuri giuristi preparati da Formazione Giuridica

Sponsorizzato

Nata a Bologna nel 1956 da un’idea dell’Avv. Marco Zincani, avvocato patrocinatore in Cassazione, docente e formatore, autore di oltre quattrocento contributi giuridici, Formazione Giuridica è leader nella formazione dei giuristi italiani con corsi sono modulati ad hoc sulle specifiche esigenze individuali. L’obiettivo è far acquisire agli studenti gli strumenti pratici per affrontare al meglio la prova d’esame, dalla lettura critica di ogni traccia d’esame all’individuazione delle questioni giuridiche.

I percorsi proposti da Formazione Giuridica sono dedicati sia ai praticanti avvocati che agli aspiranti magistrati, mettendo sempre al centro le esigenze del corsista che, grazie alla piattaforma di e-learning Desiderio, copyright esclusivo di Formazione Giuridica, ha accesso a materiali, dispense ed integrazioni esclusive che ottimizzano i tempi di studio. Inoltre, al fine di promuovere l’approfondimento dei temi del diritto, ogni percorso è accompagnato da una collana di manuali a firma unica che, con taglio metodologico e linguaggio tecnico, offrono una visione operativa coniugando ripasso teorico e capacità di scrittura.

Tutto il valore delle lezioni di Scuola Zincani è garantito da un corpus di oltre cento docenti e dai numeri: 1000 magistrati formati e oggi in servizio, oltre 20.000 aspiranti avvocati di cui l’84% promossi.

Corposa è l’offerta per chi vuole intraprendere il percorso di magistratura. Con i due corsi annuali del Sistema del Diritto Integrato e il corso Istituti e Principi sarà possibile esplorare nella teoria e nella pratica con una formula weekend tutte le questioni giuridiche più importanti del 2021 e del 2022. I percorsi alternano lezioni di inquadramento generale delle tre materie, incontri mirati sulle novità fondamentali e lezioni redazionali incentrate sul rodato metodo di scrittura della Scuola.

Il Corso di preparazione per il concorso di magistratura Full Immersion guarda a chi desidera affrontare il concorso previsto per luglio 2022 e offre una preparazione completa e mirata, coniugando lo studio degli istituti fondamentali, l’approfondimento giurisprudenziale e le metodologie redazionali dell’elaborato concorsuale. Le lezioni sono strutturate in modo tale da affrontare le tematiche maggiormente rilevanti, trasmettendo, al contempo, una facilitazione dei processi mnemonici con una visione interdisciplinare fondata sulle categorie generali.

Come si evince, Scuola Zincani ha a cuore la formazione a 360 gradi. Per questo, accanto ai corsi di avvocatura e magistratura, ha lanciato lo spin-off Il Corsista, piattaforma dedicata alla formazione continua con corsi accreditati e di approfondimento tematico rivolti a studenti universitari e a professionisti che desiderano acquisire conoscenze più specifiche e settoriali”.

Tra i partners di Formazione Giuridica si ricordano, tra gli altri, Elsa Italia – the European Law Students’ Association, la sezione nazionale della più grande associazione indipendente e no profit al mondo di studenti e neolaureati in Giurisprudenza e materie affini, e numerose librerie giuridiche.

