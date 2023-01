Comprare gomme per moto online: come sfruttare gli e-commerce di settore

Tra le varie categorie di oggetti acquistabili online figurano anche gli pneumatici per auto e moto; le aziende produttrici, infatti, hanno da tempo integrato i tradizionali canali fisici di vendita con quelli digitali, implementando la propria presenza in rete tramite piattaforme ed e-commerce specializzati. Ciò ha aumentato enormemente la scelta dei prodotti a disposizione degli utenti e, al contempo, ha permesso a produttori e distributori di raggiungere una platea potenzialmente globale, con la prospettiva di incrementare le proprie vendite. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, l’e-commerce delle gomme per moto (così come quelle per autovetture) è in costante crescita, pur rappresentando ancora una nicchia rispetto al mercato nel suo complesso. Di contro, cresce sempre più il numero di motociclisti che si rivolgono all’online per valutare prodotti e disponibilità e, non di rado, convertire la ricerca in un acquisto vero e proprio.

Il ruolo degli e-commerce settoriali

I siti specializzati che offrono la possibilità di acquistare pneumatici per moto online assolvono un ruolo di crescente importanza nelle dinamiche complessive del settore.

I retailer digitali come, ad esempio, Euroimportpneumatici.com, rappresentano anzitutto una preziosa risorsa per la ricerca di offerte delle gomme moto. In altre parole, siti ed e-commerce permettono agli utenti di confrontare i prezzi di vendita e individuare il prodotto più vantaggioso dal punto di vista economico oppure che offre il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Questo, però, è solo uno degli aspetti che spinge gli utenti ad effettuare ricerche ‘di mercato’ in rete; molto spesso, infatti, i potenziali acquirenti cercano online informazioni e specifiche tecniche. Ciò è ancor più valido per quanto riguarda un prodotto ‘particolare’ quali sono le gomme per motociclette. Prima dell’acquisto, infatti, è necessario valutare diversi aspetti (oltre alla semplice compatibilità con il veicolo) di carattere tecnico e prestazionale. Per chi vuole reperire informazioni precise circa un certo tipo di copertura, infatti, gli shop online mettono a disposizione accurate schede prodotto consultabili liberamente. Questo tipo di dati può rappresentare un valido aiuto per chi vuole scegliere gli pneumatici da comprare pur non avendo particolare dimestichezza con la materia.

Come scegliere gli pneumatici online

Acquistare online fa sempre più spesso rima con ‘risparmiare’ e ‘comodità’, per via della possibilità di acquistare da un PC o un dispositivo mobile e ricevere la merce direttamente a casa in pochi giorni.

In realtà, è bene essere cauti quando si sceglie di comprare uno pneumatico per la propria moto affidandosi ad un e-commerce. Il motivo è facile da intuire, e riguarda la sicurezza alla guida del proprio mezzo, dal momento che le gomme garantiscono aderenza e tenuta di strada del veicolo.

Di conseguenza, come scegliere le coperture quando si acquista online? Il consiglio è quello di informarsi su marche e modelli in grado di garantire le prestazioni migliori; di conseguenza, mai lesinare sulla qualità per avere un maggior risparmio economico (anche nel caso in cui si propenda per gomme usate o rigenerate). In secondo luogo, è bene affidarsi soltanto a rivenditori che offrano condizioni di acquisto (e di reso) chiare, comunicandole in maniera trasparente e facilmente accessibile (nonché canali di pagamento sicuri e tracciabili).

Inoltre, può essere utile avvalersi di un tool online per individuare le gomme compatibili o più adatte alla propria moto. Circa la stagionalità, infine, è bene ricordare che non esistono pneumatici ‘da neve’ per moto (dal momento che il Codice della Strada vieta la circolazione dei mezzi a due ruote in presenza di precipitazioni nevose) ma molti produttori hanno sviluppato coperture adatte al clima invernale e con un battistrada scolpito per deviare meglio l’acqua verso l’esterno e assicurare maggiore aderenza anche sui fondi bagnati.