Business skills: nel 2021 sapere l’inglese è fondamentale

Negli ultimi due anni il mondo professionale ha subito molti cambiamenti. La pandemia ha stravolto interi settori ed imposto una riorganizzazione del lavoro, che è diventato più agile. Con la diffusione dello smart working sono cambiate anche le famose business skills, competenze ormai indispensabili per trovare un impiego. Mentre la conoscenza della lingua inglese rientrava ormai da tempo nei requisiti richiesti in ambito professionale, oggi è richiesta padronanza.

Se pensiamo alla Lombardia, la scuola di inglese MyES a Monza è quella che meglio di tutte ha saputo interpretare le nuove esigenze del mondo del lavoro, proponendo ai propri iscritti dei corsi di Business English ad hoc. Quali sono quindi le skills più richieste nel 2021, specialmente per quanto riguarda la lingua inglese?

# Gestire una videocall in inglese

Con lo smart working sempre più diffuso nelle aziende italiane e la necessità di rispettare il distanziamento interpersonale, le videocall sono diventate in breve tempo il nuovo strumento principale della comunicazione. Solo chi padroneggia la lingua al meglio però riesce a gestire una conversazione a distanza, ben più complessa rispetto a quella face to face. In videocall la mimica facciale ed i movimenti delle labbra non si riescono a percepire bene, il che rende più complesso comprendere il proprio interlocutore ma anche farsi capire. Per questo motivo è fondamentale sapere l’inglese perfettamente ed in particolare conoscere tutte quelle locuzioni tipiche del Business English.

# Effettuare una presentazione in inglese

Se conoscere al meglio l’inglese parlato è fondamentale per riuscire a gestire una videocall di lavoro, al giorno d’oggi rimane importantissima anche la parte relativa al writing. Tra le business skills più richieste infatti troviamo anche la capacità di effettuare una presentazione professionale in lingua inglese e anche questa ormai viene il più delle volte organizzata a distanza. È dunque fondamentale curare la forma ed i contenuti delle slide per riuscire ad effettuare una presentazione che sia efficacie e al tempo stesso chiara e comprensibile.

# Inviare e-mail in lingua inglese

Un’altra delle business skills più richieste nel 2021 è la capacità di inviare delle e-mail efficaci in lingua, in modo da potersi interfacciare con le altre realtà in modo corretto senza rischiare di fare brutte figure. Questo è un aspetto che viene spesso sottovalutato, eppure al giorno d’oggi inviare una e-mail piena di errori rischia di rivelarsi davvero controproducente e di comportare enormi perdite per l’azienda. D’altronde siamo nel 2021 ed è inammissibile che l’inglese rimanga ancora una lingua poco conosciuta in ambito professionale. Inviare delle e-mail corrette dal punto di vista della forma può risultare complesso ma non impossibile, con la giusta guida!