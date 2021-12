Bergamo una città in cui vivere

Sponsorizzato

Ph. Barbara Rossi

Quando si tratta di acquistare casa, Bergamo spesso risulta la prima scelta anche per i non bergamaschi. Cresce infatti la tendenza a scegliere il capoluogo orobico come città in cui vivere anche da parte di chi viene da fuori, da altre zone del Nord Italia.

Lo confermano gli specialisti di Eleven Real Estate, società di esperti in campo immobiliare fondata da Giuseppe Russello (Amministratore e direttore immobili), Serena Confalonieri (interior designer) e Francesco Matrangolo (referente per amministrazione e cantieri). "Il mercato immobiliare bergamasco è vivo e dinamico. Sono sempre più numerose le persone originarie di altre zone della Lombardia, e più in generale provenienti da tutto il Nord Italia, che decidono di acquistare casa e vivere a Bergamo" conferma Giuseppe Russello. "Sono principalmente giovani coppie, ma non solo. Scelgono di trasferirsi in una città in cui la qualità della vita è alta e, parlando di immobili, c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. I costi sono molto più accessibili rispetto, ad esempio, a quelli di Milano.

Bergamo, una città a misura d'uomo

Bergamo è una delle città più belle della Lombardia, ma è anche molto servita dal punto di vista dei trasporti. "L'introduzione massiccia dello smart working nel mondo del lavoro ha accelerato questa tendenza. Vivere a Bergamo risulta comodo, in quanto la città è perfettamente collegata a Milano e a tutte le principali grandi arterie di viabilità".

Importante anche la vicinanza all’aeroporto di Orio al Serio, che la rende perfetta anche per chi viaggia molto, per lavoro o per piacere.

Allo stesso tempo, offre tanto in termini di cultura e intrattenimento, negozi, servizi, aree verdi e natura con le sue valli a pochi chilometri, oltre a essere una città universitaria.

"La vita a Bergamo non è frenetica come quella delle grandi metropoli. La città ha una dimensione che permette a chi viene da fuori di abituarsi facilmente e sentirsi a casa in poco tempo" commenta Russello. "Anche dal punto di vista della metratura e dei costi al metro quadro, Bergamo risulta vincente. In media con 3.000-3.500 euro al m2 si possono acquistare appartamenti signorili e case moderne, in belle zone della città".

Case moderne a prezzi accessibili

Le persone negli ultimi mesi hanno riscoperto il valore della casa: non vogliono più solo un luogo in cui dormire, desiderano avere spazi moderni, ampi, vivibili. Perché accontentarsi di una casa comune quando è possibile avere abitazioni belle, ristrutturate e ad alte prestazioni? "Come Eleven Real Estate ci occupiamo di trasformare le case con ristrutturazioni importanti. Diamo un taglio moderno agli spazi, scegliamo immobili dalle metrature ampie e offriamo un pacchetto murario per avere ambienti ottimizzati non solo per estetica e fruibilità ma anche dal punto di vista energetico e tecnico" spiega Serena Confalonieri, interior designer di Eleven Real Estate.

"Tutti gli immobili che proponiamo sono attrezzati con isolanti, domotica, serramenti basso emissivi, scambiatori d’aria per avere un'aria sempre pulita anche con le finestre chiuse. Alziamo la qualità delle nostre ristrutturazioni" conferma Francesco Matrangolo, direttore tecnico amministrativo di Eleven Real Estate.

