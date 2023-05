La nostra squadra di esperti: il primario di Pediatria di Melzo e Cernusco

Un esperto riconosciuto sul territorio nazionale e anche estero, un'eccellenza in servizio presso l'Asst Melegnano Martesana come primario a Melzo e Cernusco sul Naviglio. Il dottor Giovanni Traiana, però, abbina alle conoscenze mediche e alla grande professionalità anche una spiccata componente umana. Ma conosciamo meglio il membro della nostra squadra di esperti per la rubrica Gazzetta in Salute.

Il primario di Pediatria di Melzo e Cernusco

Giovanni Traina, 55 anni, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Messina specializzandosi in Pediatria presso lo stesso ateneo. Perfezionato in Allergologia Pediatrica presso l’Università di Perugia, ha ottenuto anche un master di secondo livello in Allergologia e Immunologia a Pavia. Nel suo curriculum annovera anche: visiting PhD student alla Children’s Hospital UPMC si Pittsburg, al Home Centre Hospitalier Universitaire di Montepellier dipartimento di Pneumologia e delle Dipendenze, all’Imperial College of Allergy and Respiratory Medicine di Londra. Ha conseguito un master in Allergologia presso l’Università di Ancona.

Dal 2018 dirige l’ Unità operativa complessa di Pediatra e Neonatologia dell’Asst Melegnano Martesana (Melzo e Cernusco sul Naviglio). E’ componente del Consiglio direttivo di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, executive board member EAACI Allergy, Asthma & Sport, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria- Lombardia, tesoriere del Cd Società Italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica (Simeup) Lombardia. E’ anche docente della rete formativa dell’Università di Pavia e della Humanitas University.

Da anni si occupa degli aspetti nutrizionali e delle performarce mentali dei giovani, con particolare riferimento al motorsport.