All’avanguardia da trent’anni sul territorio nella prevenzione e lotta del tumore al seno

Oltre a dare indicazioni su patologie, diagnosi e prevenzione, la rubrica Gazzetta in salute mira anche a mettere a conoscenza la popolazione dei servizi offerti dall’Asst Melegnano Martesana e presenti nei presidi del territorio. L’articolo di questa settimana, a cura del primario di Chirurgia di Melzo, mira proprio a presentare nel dettaglio l’attività che viene condotta su un tema delicato e di grande interesse come il tumore al seno.

Un'alleanza per combattere e curare il tumore che colpisce le donne

Il tempo vola! Sono già trascorsi trenta anni da quando nei nostri Presidi ospedalieri della Martesana (Melzo, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e Vaprio d’Adda) un gruppo di medici formato da radiologi, chirurghi e oncologi si è "alleato" per combattere e curare il primo tumore, per incidenza, che colpisce le donne.

Questa esigenza di cura era nata per rispondere alla esigenza della popolazione femminile di prevenzione della neoplasia mammaria, in collaborazione con l’allora nascente programma di Screening della Regione Lombardia per le donne in fascia di età superiore ai 50 anni.

Prevenzione e cura, più moderni standard clinici

In questo lungo periodo la Senologia ha avuto un importante impulso in termini generali di pazienti controllate e, se necessario, curate secondo i più moderni standard clinici, senza mai perdere di vista il rapporto umano diretto con la paziente, che prima di tutto è persona che attraversa un momento delicato della propria vita.

Grazie all’impegno di tutti i professionisti sanitari, nel corso degli anni il servizio ha raggiunto moltissime donne della vasta area abitativa della Martesana, offrendo un servizio pubblico all’avanguardia per diagnosi e cura, secondo gli standard di Regione Lombardia.

Oggi la presenza sul territorio della Martesana si avvale di tre centri senologici (Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e Vaprio d’Adda), con esecuzione di mammografie di screening e cliniche, ecografie mammarie e con presenza di radiologi e chirurghi dedicati per la presa in carico diretta della paziente. Attualmente il chirurgo di riferimento in queste strutture è il dottor Luca Zani, collaboratore dell’Unità operativa di Chirurgia dell’ospedale di Melzo, diretta dal dottor Edoardo Baldini.

Un team di specialisti a disposizione di chi ha bisogno

Le pazienti che hanno terminato l’iter diagnostico con diagnosi di tumore mammario vengono, in alternativa, operate presso la Breast Unit con sede principale presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi, o curate in prima istanza presso l’Oncologia dell’ospedale Uboldo di Cernusco, facente parte della vasta Equipe senologica che comprende numerosi altri professionisti delle varie specialità, tra cui fisioterapisti e psicologi.

La collaborazione con i medici di famiglia del territorio dell’Adda Martesana rappresenta ancora oggi un importante e imprescindibile punto di riferimento per la donna con sospetto o diagnosi di tumore mammario. La collaborazione tra medici di base e Centri senologici sul territorio è la vera carta vincente per la diagnosi sempre più precoce, momento fondamentale per vincere la malattia.

La donna che rileva la presenza di un nodulo mammario sospetto si può rivolgere ai tre centri senologici di Gorgonzola, Cernusco e Vaprio con la semplice richiesta del medico di famiglia per una prima visita senologica e sarà visitata e presa in carico in tempi rapidi.