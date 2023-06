Truccazzano anticipa l'uscita dall'Unione dei Comuni

Non più nel 2025, ma a gennaio 2024: Truccazzanexit diverrà realtà con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto.

L’ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Truccazzano Franco De Gregorio, che sulle date ci ha ripensato a causa delle ormai imminenti elezioni comunali.

Che Truccazzano volesse abbandonare la compagine creata decenni fa con Bellinzago, Pozzuolo e Liscate, era cosa nota da più di un anno. Sono seguite poi valutazioni e discussioni che sono durate mesi, anche se la volontà è sempre stata quella.

Secondo Truccazzano (sia maggioranza che opposizione) l’Unione è un carrozzone che viaggia troppo lentamente e che crea grosse difficoltà alla burocrazia comunale, già lenta di suo. A febbraio, il primo cittadino ha annunciato che, dopo uno studio di fattibilità condotto a spese proprie, uscire si può e si deve fare anche se fra le righe del rapportino si evince che il prezzo sarà caro. Specialmente e soprattutto in termini di servizi: il consulente aveva evidenziato difficoltà specialmente per quanto riguardava la sicurezza (telecamere e attrezzature) e la Polizia Locale, che sarà da dividere.

A maggio del prossimo anno andremo a elezioni e non vorremmo che chi governerà si dovrà trovare una patata bollente da gestire fra capo e collo, meglio prendere le decisioni subito. Così da avere tutto pronto per chi prenderà il posto di primo cittadino. In accordo con gli altri sindaci faremo partire presto tutte le pratiche, abbiamo comunque diverso tempo davanti a noi.