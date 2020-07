Segrate, Alessandrini apre la porta al centrodestra

L’ex sindaco Alessandrini è stato proposto dal partito Cambiamo! Potrebbe partecipazione alla corsa per la poltrona di primo cittadino.

Alessandrini torna in pista

Mancano solo due mesi alle Amministrative di Segrate e questi giorni sono cruciali per definire gli schieramenti, soprattutto nell’ambito del centrodestra in cui Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non sembrano trovare un accordo. L’ex sindaco Adriano Alessandrini, che ha ammesso di essere già stato contattato e corteggiato da alcune parti politiche che lo vorrebbero come volto del centrodestra, è pronto a dialogare. “E’ folle chi afferma di non voler tornare al passato quando c’erano servizi, strade efficienti, una Polizia Locale presente e una città che funzionava – ha spiegato – Se mi verrà chiesto unitariamente, con l’accordo di tutti, ci potrei essere e ci si potrà trovare a un tavolo e discutere insieme”.

Nel frattempo il partito Cambiamo!, fondato lo scorso anno dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti, sta già facendo circolare il simbolo col nome di Alessandrini.

