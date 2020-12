Rigenerazione urbana a Gorgonzola, l’opposizione: “Persa una grande occasione”

Rigenerazione urbana, per le minoranze gorgonzolesi le opportunità offerte dalla legge regionale non sono state colte, a scapito della cittadinanza.

Nel Consiglio comunale di Gorgonzola si è a lungo discusso sulla rigenerazione urbana, ma tra tecnicismi e attacchi politici non tutti hanno capito di cosa si stava effettivamente parlando. A fare chiarezza e a esporre le proprie posizioni sono stati i gruppi di opposizione che, grazie al gruppo Facebook Gorgonzola Forum e all’intervista di Marco Graziano, hanno fatto sentire la loro voce. Alla videoconferenza stampa hanno partecipato i consiglieri Matteo Pedercini e Giovanni Robustelli Della Cuna (Uniti per fare), Mauro Gironi e Vincenzo Saglibene (Lega), Lorenzo Pirovano (Forza Italia) e Walter Baldi (Progetto Gorgonzola e Noi Gorgonzola). E’ stato quest’ultimo a illustrare le slide preparate CONSULTABILI QUI

E’ da un po’ che Regione Lombardia è orientata verso la direzione green di ecosostenibilità. Questa legge è stata denigrata dal sindaco e dalla vicesindaco sin da subito, probabilmente solo perché proveniente dalla Regione, ente di cui entrambi parlano sempre male salvo quando prendono i soldi. La legge è utile perché favorisce e porta ad avere riuso, riqualificazione, uso sociale, rispetto dell’ambiente, sicurezza, abbellimento, semplificazione della burocrazia e rivalutazione degli immobili attraverso questi incentivi: massimo 20% degli indici di edificabilità, possibilità di andare in deroga al Pgt per un massimo del 20% (questi bonus non sono cumulabili) e diminuzione dei costi costruzione. Regione non detta legge, la propone lasciando ai Comuni una serie di decisioni. Questi i cinque ambiti di autonomia da parte delle Amministrazioni: l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana (quelle zone della città che necessitano di essere recuperate), l’individuazione degli immobili dismessi (i singoli edifici che con questa legge godono di incentivi per essere messi a posto) e tre limitazioni che riguardano l’individuazione degli ambiti di esclusione da deroghe al Pgt in merito ad altezze, morfologia, distanza tra edifici, le zone dove non consentire recupero di piano terra e la modulazione degli incentivi. In Consiglio comunale abbiamo sentito parlare solo degli ultimi tre punti, cioè dove non è possibile applicare questa legge. L’iter però prevede la comunicazione ai cittadini, ma nessuno degli amministratori l’ha fatto. Eppure è chiaro quali zone della città che hanno bisogno di essere rigenerate. Un esempio chiaro è l’area ex Bezzi, di fianco all’Isola ecologica. Questa area potrebbe usufruire di questi incentivi. Non ha nessun senso mettere dei vincoli incentivanti. E’ meglio avere una schifezza di fianco al Naviglio o qualcosa di ben fatto, ristrutturato, con quel 20% in più? E’ chiaro che abbiamo una visione diversa della città. Per quanto riguarda l’individuazione degli immobili dismessi da oltre 5 anni con criticità, la legge di certo non vuol favorire lo speculatore immobiliare, ma recuperare patrimoni di tutti i cittadini. Un esempio è l’edificio cadente di via Filzi. La normativa prevede che può agire direttamente il Comune e poi rifarsi sui proprietari. L’Amministrazione ha pensato di escludere dalla possibilità di recuperare i piani terra le zone a rischio idrogeologico, e posso capirlo per le aree attorno al Molgora in cui si sono verificate esondazioni e che comunque sono scarsamente abitate, ma da via Restelli, verso Est, non ci sono mai state inondazioni. Inoltre, sono partiti dei comparti come in via don Sturzo, ma non mi risulta che il permesso di costruire sia stato dato per delle palafitte. In questo modo si nega il recupero dei piano terra ad almeno un terzo dei gorgonzolesi. Sulla modulazione degli incentivi si è arrivati a dire che se rinunci a utilizzare una parte della volumetria di cui avresti diritto, vengono dati più soldi. Il grande nemico è diventata la volumetria