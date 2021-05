Pizzul: “Più sostegno per le bande musicali”

A tre mesi dall’interrogazione presentata all’assessore regionale alla Cultura, il Gruppo del Pd torna a chiedere attenzione e maggiore sostegno per le bande musicali.

Pizzul chiede più sostegno per la musica delle bande

“Il 2 giugno è sempre più vicino e le nostre bande, dopo oltre un anno, sono ancora ferme e continuano a vivere una situazione davvero difficile – dice il capogruppo Fabio Pizzul – Avevamo chiesto di prevedere ristori specifici che consentissero a queste realtà, così importanti

per la vita sociale e culturale dei nostri territori, di coprire tutte le spese sostenute per la sanificazione, la digitalizzazione, la gestione degli ambienti”.

Purtroppo, però, finora, “alle bande non è stato riservato il necessario ascolto – continua Pizzul – Il bando ‘Ri-vivi la Lombardia’ non ha saputo intercettare i bisogni espressi dal settore e, a causa della sua inapplicabilità e non certo per mancanza di interesse, è andato praticamente deserto. Per questo sono tornato a chiedere all’assessore un intervento urgente dal punto di vista economico per sostenere concretamente queste realtà”.