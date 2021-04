Nuovi alberi piantati per ogni prima media di Gessate

Nuovi alberi saranno piantati a Gessate per ogni classe prima delle medie del paese. Un segnale all’insegna dell’ambiente e del rispetto del verde.

Nuovi alberi per gli scolari a Gessate

Quale miglior insegnamento di quello pratico? E’ ciò che devono aver pensato i consiglieri di Gessate quando hanno deciso di approvare all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di opposizione Insieme per Gessate nell’ultimo Consiglio comunale (che si è tenuto la sera di mercoledì 31 marzo 2021) che proponeva di piantare due alberi in paese per ogni classe di terza media. “L’idea era avviare poi un progetto con il Forum giovani”, ha spiegato il capogruppo Giulio Sancini. Ma durante la discussione è stato proposto di farlo per le prime, in modo che i ragazzi “crescano” insieme alle piante. La modifica è stata accettata e il confronto è proseguito.

Sostituire le piante rimosse

La stessa mozione prevedeva anche di ripiantare esattamente nello stesso luogo gli arbusti rimossi, ma la maggioranza ha sottolineato come non sempre questo sia possibile perché magari sono stati tolti proprio per la posizione infelice, ad esempio a bordo strada. Così è stato votato un altro emendamento che prevede comunque una nuova piantumazione a fronte di un albero eliminato, ma senza l’obbligo che sia nello stesso luogo.

Le due modifiche hanno trovato l’accoglimento generale e la mozione è stata quindi approvata all’unanimità. impegnando il sindaco e la Giunta anche a promuovere l’importanza del verde urbano e il suo decoro, rispettare e proteggere il patrimonio arboreo del Comune.