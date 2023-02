Matteo Salvini incontra i cittadini a Inzago

A poco più di un anno di distanza il leader della Lega Matteo Salvini tornerà a Inzago per incontrare i cittadini in vista delle elezioni.

Aperitivo con il vicepremier a Inzago

Matteo Salvini era già passato da Inzago e da Cassano d'Adda nel settembre 2021 per lanciare la corsa dei rispettivi candidati sindaco in quota Carroccio, Andrea Fumagalli e Fabio Colombo. Domani, sabato 4 febbraio 2023, il vicepresidente del Consiglio (insieme ad Antonio Tajani) e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel Governo Meloni, tornerà in paese in vista delle Regionali.

L'appuntamento all'incontro pubblico e aperitivo è per le 19.30 al Tourlè, in via Padana superiore 38. La Lega alle prossime Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 sosterrà Attilio Fontana e le elezioni saranno uno dei temi trattati insieme a quelli più collegati alla Lombardia.

La notizia del suo arrivo sta circolando velocemente ed è facile attendersi che, come l'ultima volta che era passato da Inzago, Salvini sarà accolto da una folla di leghisti, simpatizzanti e ammiratori.

In molti arriveranno anche da altri Comuni e questo potrebbe causare qualche disagio alla viabilità.