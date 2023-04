La maggioranza di Cassano d'Adda si divide e fa passare gli emendamenti delle opposizioni

Prima crepa nella maggioranza di Cassano d'Adda. Durante il Consiglio di giovedì 30 marzo 2023 il fronte non è stato compatto.

Al voto la maggioranza si è divisa

L’astensione di sei membri di tre partiti ha permesso l’approvazione degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 30 marzo 2023, dopo una breve sospensione, ogni rappresentante politico delle liste che hanno sostenuto il sindaco Fabio Colombo ha scelto come votare la modifica al Regolamento per le commissioni di Controllo del centro sportivo Facchetti e del TeCa (Teatro Cassanese).

In sei si sono astenuti, facendo così passare il documento: Martin Gjoni e Stefano Pasciuti di Forza Italia, Giovanni Albano, Pinuccia Lo Palo e Fabio Ceccarelli di Fratelli d’Italia e Giorgio Magni della Lega.

I regolamenti per la costituzione e il funzionamento dei due organi erano stati discussi durante la commissione Servizi e già in quell’occasione i rappresentanti dei gruppi di minoranza avevano storto il naso scoprendo che i tre componenti (oltre al primo cittadino o un assessore da lui delegato e al responsabile del settore) vengono scelti dal sindaco tra i nominativi presentati da ogni lista. Da qui la presentazione dell’emendamento per entrambe le commissioni.

Pasciuti, che è presidente della commissione Servizi, ha chiesto cinque minuti di sospensione per un confronto con gli altri colleghi. Quando la seduta è ripresa, le sei astensioni hanno fatto passare l’emendamento.

Il sindaco ha dato libertà di voto secondo coscienza ed evidentemente diverse persone in maggioranza hanno pensato che fosse corretto accogliere la richiesta delle opposizioni.

