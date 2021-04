La Lombardia vuole lasciare la zona rossa (per sempre)

Anche la settimana che sta per iniziare vedrà la Lombardia in zona rossa, in attesa del prossimo monitoraggio dell’Iss, atteso per venerdì 9 aprile 2021. Ma la nostra regione spera di lasciarsi presto alle spalle la fascia di massima allerta. Almeno è quello che si augura il governatore Attilio Fontana, che nel suoi augurio di buona Pasqua ai lombardi ha lanciato un messaggio di speranza.

La Lombardia vuole lasciare la zona rossa

La situazione la conosciamo tutti oramai. Alcune zone della Lombardia (tra cui Milano e provincia) stanno sotto la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti (che fa scattare in automatico la zona rossa secondo l’ultimo Decreto del premier Mario Draghi). Ma quello che preoccupa maggiormente è la situazione degli ospedali, particolarmente congestionati nelle ultime settimane, comprese le Terapie intensive.

La speranza del governatore – e di tutti i cittadini – è però di tornare a una fascia con meno restrizioni da settimana prossima. Un auspicio che Fontana ha rilanciato oggi, domenica 4 aprile 2021, nel suo augurio di buona Pasqua ai lombardi.