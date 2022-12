Nuova nomina per il sindaco di Pessano con Bornago Alberto Villa. Il primo cittadino dal 28 novembre 2022 ricopre anche il ruolo di Responsabile degli enti locali per la Regione Lombardia per Forza Italia.

Alberto Villa è il nuovo Responsabile del settore enti locali di regione Lombardia

Nuovo ruolo e nuove responsabilità per il sindaco di Pessano che il 28 novembre 2022 è stato nominato dal suo partito Responsabile del settore enti locali della Regione Lombardia.

A comunicarlo, il commissario regionale di Forza Italia Licia Ronzulli che ha colto l'occasione anche per fare al primo cittadino gli auguri di buon lavoro.

Per Villa questo è un ulteriore passo avanti nella sua carriera politica. Attualmente al suo secondo mandato alla guida di Pessano, a settembre era stato anche uno dei candidati alla Camera con Forza Italia, una campagna elettorale che però non si era conclusa con la conquista di un posto da deputato.

"Sono contento del risultato - così aveva commentato il voto del 25 settembre - E’ la dimostrazione che Forza Italia sul territorio è radicata e in grado di orientare il consenso".

Già referente di zona

Alberto Villa un anno fa era già stato nominato referente di zona per Forza Italia nell'Adda Martesan per la Zona 4, che raggruppa Carugate, Bussero, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Inzago e Melzo.