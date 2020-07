Giorgia Meloni a Segrate per sostenere Sirtori FOTO

Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni oggi, lunedì 20 luglio 2020, è arrivata in città per sostenere il candidato della coalizione Lega-FdI.

Giorgia Meloni accolta dagli applausi

Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni oggi, lunedì 20 luglio 2020, è arrivata in città per sostenere Luca Sirtori, il candidato della coalizione Lega-FdI. Insieme a lei c’erano anche l’assessore regionale Riccardo De Corato, il senatore Ignazio La Russa, l’ex parlamentare europeo Stefano Maullu e altre rappresentanti del partito compreso quello cittadino Pietro Ferrari.

La situazione segratese

All’incontro con la stampa hanno partecipato anche la senatrice Daniela Santanchè, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Sandro Sisler, coordinatore provinciale di Milano. “Segrate per noi è una città simbolo – ha detto la prima – Abbiamo visto vari problemi che l’hanno afflitta negli ultimi anni e quindi vogliamo davvero vincere. Sarà una campagna elettorale difficile, faticosa perché avremo in mezzo il mese di agosto, ma vedendo tutti voi vado a casa più tranquilla perché ce la possiamo fare”.

“Ringrazio Mauro Andreoni e tutti gli amici della Lega di Segrate per essere giunti a un accordo per la candidatura di Sirtori – ha sottolineato Sisler – Luca rappresenta la giusta novità che serviva a Segrate per strapparla dalle mani della sinistra che inopinatamente governa la città da cinque anni a causa di incomprensioni nel centrodestra. Siamo pronti a riprenderci Segrate come è giusto che sia. La partita delle alleanze non è chiusa, la porta è aperta. Sono convinto che con Forza Italia troveremo un accordo che consenta anche a loro di appoggiare il nostro candidato in modo che sia di tutti”.

Il sostegno di Meloni

“Pensiamo che Luca sia la persona giusta – ha commentato il leader Meloni – Quando si sceglie un candidato lo si fa puntando su chi è capace e la prima cosa che deve avere per quel territorio che vuol governare è l’amore. Luca appartiene a una delle famiglie storiche di Segrate che questa città l’hanno costruita, difesa, rappresentata, che qui hanno lavorato e questo per noi è un valore aggiunto. Luca è un dirigente capacissimo, un padre di famiglia, presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Segrate, collabora coi paracadutisti… Non so cos’altro vi aspettiate da un candidato sindaco. Questa città è strategica all’interno di una regione strategica perché è capitale del terziario avanzato, un po’ il crocevia del genio, della velocità, della produzione lombarda, una città che deve tornare a credere in se stessa e crescere”.

Il candidato è pronto alla sfida

“Quando un presidente di un partito nazionale si presenta di persona vuol dire che crede nel progetto e in tutta la squadra e questo è motivo di orgoglio per me e tutta la città – ha detto Sirtori – Abbiamo bisogno di risvegliare Segrate dopo cinque anni di torpore. Abbiamo visto come è stata trascurata, noi vogliamo tornare ai fasti di qualche anno fa quando il centrodestra governava, tornare a riportare Segrate a quella dimensione che le compete che oggi piuttosto è sopita, tornare a essere protagonisti, un Comune ad esempio di tutta la provincia di Milano. Abbiamo entusiasmo e voglia di fare, sono fiducioso di ottenere un buon risultato”.

In molti, saputo della conferenza di presentazione alla stampa, si sono presentati per fare una foto coi politici. Presenti anche i ragazzi di Gioventù nazionale della Martesana. Le Forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza per tutto il tempo.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE