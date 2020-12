Gallera: “A gennaio probabile terza ondata”

A gennaio probabilmente vivremo una terza ondata Covid. Uno scenario preoccupante quello ipotizzato oggi, martedì 1 dicembre 2020, dall”assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera

Terza ondata Covid a gennaio in Lombardia?

Non siamo ancora fuori dalla seconda ondata e già pensiamo alla terza. Lo ha detto oggi l’assessore regionale Gallera rispondendo in Consiglio a un’interrogazione delle opposizioni. “Abbiamo bisogno che le persone in prima linea ritrovino la forza e la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali – ha detto – Sulla questione il mio impegno è assoluto”.

