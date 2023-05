Elezioni comunali 2023: tutti i risultati dell'Adda Martesana

Un lunedì di urne, spogli, attese, soddisfazioni per qualcuno e delusioni per altri. Si è conclusa la tornata delle elezioni comunali 2023. Tra risultati definitivi e sentenze che attendono l'ultimo atto del ballottaggio, ecco come è andata ieri nel dettaglio dei Comuni dell'Adda Martesana impegnati negli election days di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. (Fonte dei dati Eligendo).

A Cologno regna l'incertezza

Si è dovuto attendere lo spoglio della 40esima sezione per avere l'assoluta certezza del risultato finale. Il centrosinistra di Stefano Zanelli sfiderà parte del centrodestra guidata da Giuseppe Di Bari. "Terzo incomodo" l'ex sindaco Angelo Rocchi che con le sue due liste civiche ha conteso il posto al ballottaggio al suo ex assessore sino all'ultimo.

Un risultato che soddisfa il centrosinistra, ma che non può far dormire sogni tranquilli. In vista del secondo turno, infatti, rischiano di diventare determinanti le potenziali alleanze che andranno a stringersi tra i candidati. Le segreterie e gli stessi leader di coalizione sono già al lavoro per trovare il grimaldello giusto per scardinare la situazione.

A Cologno il risultato resta in bilico sino all'ultimo

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Brugherio ha le idee chiare: si cambia

Nonostante fosse uno dei Comuni più grandi al voto, a Brugherio non c'è stato dubbio: la cittadinanza ha deciso di cambiare strada e dopo 10 anni di Amministrazione Troiano ha virato completamente e drasticamente verso il centrodestra. E' bastato un solo turno a Roberto Assi per portare a casa quel risultato che tutti immaginavano. La coalizione ha portato a casa il 58,66% dei voti.

Una vittoria netta che sancisce il trionfo di Assi in tutti i sensi: la sua lista, Bpe, è risultata in assoluto la più votata superando tuti partiti di centrodestra e centrosinistra.

A Brugherio è trionfo di Roberto Assi

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

A Gorgonzola centrosinistra avanti

Gorgonzola è una roccaforte di centrosinistra e Ilaria Scaccabarozzi la paladina che cerca di difendere il castello. Alla prima tornata elettorale un compito che le è riuscito piuttosto bene visto che la sua coalizione ha superato il 47%. Un pizzico di rammarico per quelle centinaia di voti persi che sarebbero valsi una tranquilla vittoria al primo turno.

A sfidarla sarà Fabio Iannotta che ha superato il rivale di centrodestra Matteo Pedercini per un centinaio di voti. Partita aperta in vista del secondo turno, anche se l'attuale ex vicesindaco ha tutte le carte in regola per portare a casa il bottino pieno.

A Gorgonzola è sfida csx vs cdx: Scaccabarozzi in testa

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Capriate San Gervasio

Il risultato è arrivato in poco tempo con il neo eletto sindaco che ha ottenuto il suo terzo pass verso la poltrona più importante del municipio. Il distacco della sua lista (a guida Lega) è stata di poco più di 100 voti dalla contendente più prossima.

Terza volta per il sindaco Esposito

Vittoria senza storie a Bellinzago

Nettissimo invece il risultato d Michele Avola a Bellinzago. L'ex vicesindaco toglie il "vice" ottenendo un risultato importante con oltre il 50% degli elettori che ha messo la X sul suo nome e sulla lista che lo sosteneva. Staccati i rivali che, anche in accoppiata, non sarebbero comunque riusciti a togliergli la fascia Tricolore dal collo.

Michele Avola vince con oltre il 50% delle preferenze