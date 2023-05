Elezioni amministrative, è iniziato lo spoglio. Ecco i dati delle affluenze

E' iniziato alle 15 lo spoglio delle elezioni amministrative. L'affluenza si attesta attorno al 60% (60,05, per la precisione) a livello nazionale, in leggera e ulteriore flessione. In Lombardia il totale in chiusura di seggi è del 53,48%. Nella Città metropolitana di Milano la percentuale è del 47,79 %, contro il 53,70 precedente.

I Comuni al voto nell'Adda Martesana

Ecco i dati dei Comuni al voto nel nostro territorio.

Bellinzago Lombardo 57,45 % degli aventi diritto. Nella precedente tornata si era attestato al 60,39.

57,45 % degli aventi diritto. Nella precedente tornata si era attestato al 60,39. Cologno Monzese 48,09 % rispetto al 60,91 dell'ultima tornata.

48,09 % rispetto al 60,91 dell'ultima tornata. Gorgonzola 53,34 % contro il 54,46 precedente.

Provincia di Monza e Brianza

Brugherio 53,86% contro un precedente del 55,86.

Bergamo