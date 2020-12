Elezioni ai tempi del Covid: ecco quanto hanno speso i partiti e le liste a Cologno Monzese. Il maggior investimento lo ha fatto il Movimento Cinque Stelle. A seguire Pd e Fratelli d’Italia. Lega quarta.

Elezioni ai tempi del Covid: le spese dei partiti

Ognuno dei venti tra partiti, movimenti e liste civiche che hanno partecipato alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre hanno depositato in Comune (come prevede la normativa sulla trasparenza amministrativa) i rendiconti con le spese intraprese in una campagna elettorale fortemente segnata dal lockdown e dall’emergenza sanitaria. A investire la cifra maggiore (poco meno di 3.500 euro) sono stati i Cinque Stelle, seguiti a distanza dal Partito Democratico e da Fratelli d’Italia. La Lega, partito più votato e che aveva portato in piazza Matteo Salvini (si è trattato del maggior evento elettorale), si è fermata al quarto posto. Ci sono liste che hanno speso poche decine di euro, altre zero. E non sempre lo sforzo economico è stato direttamente proporzionale alle percentuali ottenute ai seggi.

Il servizio nell’edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e disponibile in edizione sfogliabile per smartphone, Pc e tablet da sabato 12 dicembre 2020.

