Da Pioltello alla Capitale, insieme all’associazione Rete della pace. Anche il consigliere Fabiano Gorla ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta ieri, sabato 5 novembre 2022, a Roma.

Da Pioltello a Roma per chiedere la pace

Sono state circa 100mila le persone che ieri, sabato 5 novembre 2022, sono scese in piazza a Roma per la manifestazione per la pace.

Tra loro, c’era anche il pioltellese Fabiano Gorla, membro del consiglio comunale, che ha viaggiato insieme ai membri di Rete della pace e ad altri due componenti della Lista per Pioltello, tra cui Marta Cervi e Ilaria Tancredi .

Abbiamo chiesto a gran voce un cambiamento delle politiche di disarmo, scelte non facili ma che devono creare un effetto domino positivo - ha raccontato Gorla - Ho discusso apertamente con alcuni onorevoli davanti alle telecamere di alcune tv, insieme a Gianni Di Vito. Non ci basta vederli in piazza se poi non fanno scelte nuove e diverse. I nostri governi nell'ultimo decennio hanno perseguito solo politiche di riarmo e cosi si apparecchia solo la guerra.

Gorla ha definito la manifestazione di ieri “una forte richiesta da parte del popolo, che la politica finora non ha voluto ascoltare”.

Gallry - Sabato 5 novembre 2022, Manifestazione per la pace a Roma