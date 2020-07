Consigliere regionale insieme ai Carc col cartello “Fontana assassino”. E’ bufera

Un consigliere regionale schierato a fianco dei Carc (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo) con tanto di cartello: “Fontana assassino”. E’ bufera attorno al brugherese Marco Fumagalli, esponente del Movimento 5 Stelle a Palazzo Lombardia.

Oggi, mercoledì 22 luglio 2020, i Carc hanno manifestato davanti a Palazzo Lombardia. Accanto a loro anche il consigliere regionale pentastellato Fumagalli.

Una presenza che non è piaciuta all’assessore alla Sicurezza di Palazzo Lombardia Riccardo De Corato, che ha duramente attaccato il grillino.

“Vedere fianco a fianco il consigliere regionale Marco Fumagalli, uno dei leader del Movimento 5 Stelle in Lombardia, e i Carc, Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, davanti a Palazzo Lombardia, per una protesta contro il presidente della Regione, Attilio Fontana, è triste e molto preoccupante. I Carc, per chi lo avesse dimenticato, sono quel gruppo estremista che si è intestato con orgoglio la responsabilità di aver definito, a più riprese, anche con murales, ‘assassino’ Fontana, scritta che anche oggi campeggiava alle spalle dei manifestanti e del consigliere Fumagalli. Ci appelliamo a Vito Crimi, capo politico nazionale dei grillini, affinché chiarisca in maniera inequivocabile che il Movimento 5 Stelle condanna senza se e senza ma i Carc. Se così non fosse, si aprirebbe una nuova riflessione con una deriva estremista a dir poco gravissima”