Cologno solidale e democratica, Verzino è stata eletta come nuova coordinatrice

Cologno solidale e democratica, Verzino eletta nuova coordinatrice

Martedì, allo Spazio Milano 7 si è tenuta l’assemblea dei soci e simpatizzanti dell’associazione di Cologno solidale e democratica: un passaggio fondamentale del Centrosinistra, tenendo conto del dibattito all'interno della coalizione, per capire se presentarsi con un unico candidato oppure no, in vista delle prossime elezioni.

Prima di iniziare, i convenuti hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare l’orribile tragedia del naufragio del peschereccio con a bordo i migranti in Calabria dove hanno perso la vita molte persone.

Durante l’assemblea, presieduta da Luisa Zontini, coordinatrice uscente, sono state illustrate le attività dell’associazione svolte negli ultimi mesi e il bilancio annuale del 2022. Infine, si è proceduto al rinnovo delle cariche come prevede lo statuto. Il nuovo consiglio direttivo, composto di 12 membri, ha quindi indicato Loredana Verzino come coordinatrice dell’associazione e Luisa Zontini come tesoriera.

Un sentito ringraziamento va a tutti i soci e i simpatizzanti che hanno partecipato all’assemblea, con la promessa di altre occasioni di confronto nei prossimi mesi in previsione delle elezioni comunali.

Il direttivo invita i soci e i simpatizzanti che non hanno potuto partecipare a rinnovare l’iscrizione e/o a supportare l’associazione. A tal proposito si ricorda che è stato aperto anche un conto in banca per facilitare la raccolta delle quote e delle donazioni