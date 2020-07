Ciclabili e prolungamento metro: le proposte del Pd regionale per l’Adda Martesana

“L’assestamento di bilancio, in discussione a breve e che deve stabilire le risorse che le strutture regionali avranno a disposizione per i rimanenti mesi del 2020, dovrà essere orientato a far sì che arrivino risposte adeguate a chi, durante la pandemia, ha sofferto, dal punto di vista personale, sociale ed economico e guarda con preoccupazione al prossimo autunno”, è da questo presupposto, spiegato da Fabio Pizzul, capogruppo regionale del Pd, che parte la nuova campagna dem con lo slogan ‘Prendiamoci cura della Lombardia’. “Intendiamo proporre azioni precise e concrete per far sentire meno soli cittadini e imprese che, nei lunghi mesi dell’epidemia, hanno avuto la sensazione di essere stati abbandonati a loro stessi. Nel frattempo, Regione Lombardia viveva settimane di autentica confusione istituzionale”, aggiunge Pizzul.

Assestamento di bilancio, le proposte del Pd in Regione

Il Gruppo regionale del Pd farà proposte per un sostegno alle famiglie con l’utilizzo dei fondi Ue non ancora spesi, solleciterà assunzioni immediate di personale sanitario, oltre che interventi sulle strutture territoriali per rendere i servizi sanitari più vicini ai cittadini. In vista dell’autunno, inoltre, il Pd chiede un rafforzamento della vigilanza sanitaria e una massiccia campagna di vaccinazioni contro l’influenza. È fondamentale poi, secondo i dem, che si trovino i fondi per mantenere il servizio del trasporto pubblico locale, duramente colpito dal calo dei passeggeri. Il capogruppo ricorda anche che “ci vuole particolare attenzione ai settori che più hanno sofferto, ovvero il turismo e gli spettacoli dal vivo”. Tra le proposte Pd anche un fondo straordinario per l’adeguamento di scuole e palestre ai criteri di sicurezza post Covid e un monitoraggio della situazione delle case popolari.

Metro e ciclabili

“È ora che si chiuda definitivamente il progetto del prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate”, lo auspica Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in consiglio regionale, che aggiunge: “Milano e gli altri Comuni interessati hanno già messo a bilancio le risorse necessarie, manca all’appello solo Regione Lombardia”. Il Pd ha presentato un emendamento all’Assestamento di bilancio regionale in discussione in questi giorni per far sì che venga garantito il milione e 300mila euro necessario per completare la progettazione e presentare la richiesta di finanziamento al Ministero nella primavera del 2021.

Con un altro emendamento il Pd chiede che venga messo in programma il completamento della pista ciclabile del canale Villoresi: lungo gli oltre 85 chilometri che collegano il Ticino all’Adda, mancano solo pochi tratti di pista, il più lungo dei quali è tra i comuni di Brugherio e Pessano con Bornago. “Il completamento darebbe grande valore al territorio tra la Martesana e il Vimercatese, aprendolo a una più ampia fruizione turistica”, chiosa Pizzul.

