Ballottaggio 2023: ultime ore per votare a Cologno Monzese e Gorgonzola. La situazione

Secondo e ultimo giorno di urne aperte a Cologno Monzese e Gorgonzola, i Comuni dell'Adda Martesana che hanno avuto bisogno del ballottaggio per stabilire il nome del futuro sindaco. Oggi, lunedì 29 maggio 2023, alle 15 si chiuderanno i seggi e cominceranno le operazioni di spoglio.

Ballottaggio 2023: la situazione

La giornata di ieri, domenica 28 maggio 2023, si è chiusa con un'affluenza inferiore rispetto al primo turno di quindici giorni fa. Situazione in linea con le previsioni visto che in ambo i Comuni non tutte le liste hanno scelto di concorrere anche al secondo turno tramite la formula dell'apparentamento.

A Cologno Monzese alle 23 di ieri il 31,71% degli aventi diritto al voto si era recato alle urne. Un dato inferiore rispetto a quanto accaduto al primo turno, quando la percentuale era arrivata al 37% e con il dato conclusivo del lunedì fisso al 48,09%.

Discorso simile ( ma con una maggiore affluenza di votanti) a Gorgonzola: alle 23 di domenica il 37,88% delle persone aveva già espresso il proprio voto, contro il 41,70 del primo turno. Quindici giorni fa a votare complessivamente era stato il 52,16% degli aventi diritto.

Gli sfidanti a Cologno Monzese

I cittadini colognesi dovranno scegliere tra Stefano Zanelli (sostenuto da Pd, Cologno Solidale e Democratica, Cologno Libera, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra) e Giuseppe Di Bari, appoggiato da Fratelli d'Italia, lista Di Bari Sindaco-Cologno nel Cuore, Forza Italia, Lega Padana Lombardia e Udc.

Di Bari per il ballottaggio ha firmato l'apparentamento con Noi Moderati, che in occasione del primo turno delle Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 aveva sposato la candidatura a sindaco di Angelo Rocchi.

I due aspiranti sindaco di Gorgonzola

A Gorgonzola la sfida è diretta tra centrosinistra e centrodestra. Da un lato Ilaria Scaccabarozzi, sostenuta dalle stesse liste che l'hanno appoggiata anche nel corso del primo turno: Insieme per Gorgonzola, il Partito democratico, In Comune - Movimento civico e Azione Italia viva.

Dall'altra parte c'è Fabio Iannotta, che oltre ai partiti della coalizione originaria, ossia Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, potrà contare sul supporto del polo civico, formato dalle liste Progetto uniti per fare, Grande Gorgonzola e Rinnoviamo Gorgonzola, dato l'apparentamento che l'aspirante primo cittadino ha firmato con le civiche.