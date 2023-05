Diecimila bambini fanno gli auguri per la festa della mamma: l'elenco delle scuole partecipanti

Diecimila messaggi per dimostrare alla propria mamma gratitudine, amore e farle tanti auguri. Sabato 13 maggio 2023 in regalo con la Gazzetta della Martesana e la Gazzetta dell'Adda torna l'iniziativa promossa dal Gruppo editoriale Netweek in collaborazione con le scuole del territorio.

Diecimila volte tanti auguri mamma

I bambini delle scuole dell'infanzia (e anche di qualche asilo nido) hanno creato bellissimi disegni con dediche, nelle Primarie invece si sono dedicati a poesie, temi e pensierini per le mamme. Sono oltre 10mila gli studenti che hanno preso parte all'iniziativa messa in campo dai nostri giornali, uno sforzo notevole con un solo obiettivo: fare gli auguri alle mamme nella maniera più speciale possibile!

Sul giornale in edicola troverete uno speciale (interno al giornale per la Gazzetta dell'Adda, con un allegato insertato insieme al giornale principale per la Gazzetta della Martesana) che sarà disponibile a partire da sabato 13 maggio.

Ma quali scuole hanno partecipato all'iniziativa? Tante, anzi tantissime. Riportiamo l'elenco in basso in modo tale che possiate verificare se anche il vostro istituto rientra tra coloro che hanno realizzato questi speciali auguri per la festa della mamma.

Le scuole della Gazzetta della Martesana

CERNUSCO:

Scuola primaria Aurora

Scuola primaria Mosè Bianchi

Scuola primaria Martini

Scuola primaria Manzoni

Scuola dell'infanzia Lazzati

Scuola dell'infanzia di via Dante

Scuola dell'infanzia paritaria Suor Sorre

Asilo nido Suor Sorre

PIOLTELLO:

Scuola dell'infanzia Asilo Gorra

Scuola dell'infanzia Giovanni XXIII

Scuola dell'infanzia San Martino

Scuola dell'infanzia Bottega delle favole

Scuola dell'infanzia di via Leoncavallo

Scuola dell'infanzia di via Signorelli (1 classe)

Scuola dell'infanzia via Palermo

Scuola dell'infanzia di via Tobagi

Scuola primaria via Bizet

Scuola primaria via Milano

Scuola primaria via Togliatti

Scuola primaria via Galilei

Scuola primaria via Molise

CARUGATE:

Scuola dell'infanzia Santa Marcellina

Scuola dell'infanzia San Giuseppe

BRUGHERIO

Scuola dell'infanzia Fratelli Grimm

Scuola dell'infanzia Manzoni

Scuola dell'Infanzia Collodi

Scuola primaria Fortis

Scuola primaria Corridoni

Scuola primaria Sciviero

Scuola primaria don Camagni

COLOGNO MONZESE

Scuola dell'infanzia via Boccaccio 15

Scuola dell'infanzia via Boccaccio 10

Scuola dell'infanzia Manzoni

Scuola dell'infanzia Rodari

Scuola dell'infanzia di via Pascoli

Scuola dell'infanzia di via Volta

Scuola dell'infanzia di via Taormina

Scuola dell'infanzia Casa dei bambini

Scuola dell'infanzia Mater Dei

Scuola dell'infanzia Santa Maria

Scuola primaria di via Boccaccio

Scuola primaria Montale

Scuola primaria di via Lombardia

Scuola primaria Foscolo

MELZO

Scuola dell'infanzia paritaria Casa di San Giuseppe

Scuola dell'infanzia Fratelli Cervi

Scuola dell'infanzia Umberto I

Scuola dell'infanzia Collodi di via Boves

Scuola primaria paritaria Casa di San Giuseppe

Scuola primaria Ungaretti

Scuola primaria di via Bologna

PESSANO

Scuola dell'infanzia Asilo Modini

Scuola primaria Daniela Mauro

BUSSERO

Scuola dell'infanzia Maria Immacolata

GORGONZOLA

Scuola dell'infanzia Istituto educativo infantile

Scuola dell'infanzia Rodari Molino Vecchio

Scuola primaria Grazia Deledda

Scuola primaria Molino Vecchio

RODANO

Scuola dell'infanzia Leonardo Da Vinci

Scuola primaria Leonardo Da Vinci

SETTALA

Scuola dell'infanzia di Caleppio

Scuola dell'infanzia di Premenugo

Scuola dell'infanzia paritaria di Premenugo

Scuola elementare di Caleppio

Scuola elementare di via Trieste

VIGNATE

Asilo nido Setti Carraro

Scuola dell'infanzia IC Carlo Levi

Scuola primaria IC Carlo Levi

LISCATE

Scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II

Scuola primaria Rodari

CASSINA DE' PECCHI

Scuola dell'infanzia Don Verderio

Scuola dell'infanzia Don Vismara

SEGRATE

Scuola dell'infanzia Munari

Scuola dell'infanzia Grimm

Scuola dell'infanzia Collodi

Scuola dell'infanzia di San Felice

Scuola dell'infanzia di Novegro

Scuola dell'infanzia Arcobaleno

Scuola primaria Merini

Scuola primaria Rodari

Scuola primaria De Amicis

Scuola primaria Donatelli

CAMBIAGO

Scuola dell'infanzia Prandi

Scuola primaria Antonio Locatelli

Le scuole della Gazzetta dell'Adda

CASSANO

Scuola dell'infanzia Cristo risorto

Scuola dell'infanzia Cascine San Pietro

Scuola primaria Cascine San Pietro

Scuola primaria Quintino di Vona

Scuola primaria di Groppello

Scuola dell'infanzia paritaria Monsignor Telò

Asilo nido Monsignor Telò

TRUCCAZZANO

Scuola primaria di via Da Vinci

Scuola dell'infanzia statale di Truccazzano

Scuola dell'infanzia statale di Albignano

POZZUOLO

Scuola primaria (Istituto comprensivo di Truccazzano)

TREZZO

Scuola dell'infanzia paritaria Paolo VI

Scuola dell'infanzia paritaria Santa Maria

Scuola primaria Ai nostri caduti

BELLINZAGO

Scuola dell'infanzia statale Arcobaleno (Istituto comprensivo di Inzago)

INZAGO

Scuola primaria Filzi

TERZZANO ROSA

Suola primaria Carlo Porta

GREZZAGO

Scuola primaria Galileo Galilei

VAPRIO D'ADDA

Scuola dell'infanzia statale

POZZO D'ADDA

Scuola primaria (Istituto comprensivo di Vaprio d'Adda)

MASATE

Scuola dell'infanzia paritaria Suor Rufina

CAPRIATE SAN GERVASIO

Scuola dell'infanzia paritaria Adele Pezzi

Scuola dell'infanzia paritaria Benigno Carrara

Scuola primaria Dante

FILAGO

Scuola primaria Locatelli (Istituto comprensivo di Capriate)

BREMBATE