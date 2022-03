Un anno di energia gratis con Cogeser. Vincono Pioltello, Inzago e Pozzuolo

Diamo luce al tuo gas è un concorso organizzato da Cogeser energia per i clienti che hanno sottoscritto un contratto da almeno due anni.

Ogni mese, tre fortunati vincono un anno di fornitura gratuita di energia elettrica. A marzo, sono stati estratti Giovanni di Pioltello, Riccardo di Inzago e Valentina di Pozzuolo Martesana. Giovanni ha ritirato il suo premio ieri, lunedì 7 marzo 2022 a Pioltello, Riccardo oggi, 8 marzo 2022, a presso il Cogeser Point di Gorgonzola. Valentina potrà stringere l'assegno simbolico e posare per una foto di rito domani, mercoledì 9 marzo 2022, presso il punto vendita di Melzo.

La premiazione ha consentito di festeggiare la riapertura del punto vendita di Pioltello, come ha spiegato Massimo Milita, responsabile marketing del gruppo.

Con le premiazioni stiamo facendo anche un tour dei nostri Cogeser Point attivi in Martesana. In particolare, in questa occasione, vogliamo annunciare la riapertura del Cogeser Point di Pioltello, che sarà ora gestito da uno dei nostri local partner. Ripristiniamo così un servizio per i nostri numerosi clienti pioltellesi e per tutti i cittadini che vorranno venire a conoscerci.