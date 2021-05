Licenziata per due gamberetti: vince la causa e viene riassunta

Licenziata per due gamberetti: vince la causa. Lo riporta PrimaFirenze e ora la dipendente coinvolta dovrà essere reintegrata.

Licenziata per due gamberetti: vince la causa

Era stata licenziata perché aveva dato gratuitamente a un cliente due gamberetti che lui aveva chiesto per un test allergico. Adesso vince la causa e Unicoop la deve reintegrare. E’ successo a Firenze. A rendere nota la vicenda il sindacato Usb con una nota stampa.

Il fatto

La donna era stata licenziata la vigilia di Natale del 2019 per aver dato a un cliente, che li aveva chiesti per un test allergico, due gamberetti del valore di 21 centesimi. La donna li aveva chiusi in un sacchetto scrivendoci sopra a penna “per test allergico” e glieli aveva dati gratuitamente. Lo aveva fatto perché in passato era già successo su ordine della capo reparto. Quando la dirigenza del supermercato è venuta a conoscenza di quello che era successo ha licenziato la dipendente che però ha deciso di resistere al provvedimento tramite le vie legali. Attraverso il sindacato ha quindi fatto causa all’azienda e nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che le ha dato ragione. L’ex dipendente dovrà quindi ora essere reintegrata, come deciso dal tribunale del lavoro di Firenze, che ha condannato Unicoop a pagare le spese legali oltre a 12 mensilità arretrate.