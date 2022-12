La crisi energetica preoccupa le imprese lombarde

Anche nel 2023 la crisi energetica continuerà a essere fonte di preoccupazione per le industrie del territorio. Questo il tema dell'incontro avvenuto ieri, lunedì 19 dicembre 2022, in occasione del Consiglio Generale di Assolombarda, tra il Presidente Alessandro Spada , gli imprenditori del territorio e Stefano Besseghini, Presidente di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Caro energia, Spada (Assolombarda): "Necessaria una visione strategica che garantisca finalmente l’indipendenza energetica"

Per la Lombardia il 2022 è stato un anno caratterizzato da buoni risultati in termini di export, Pil e occupazione. Il futuro, però, rimane incerto come ha spiegato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada:

La ragione principale dell’incertezza riguarda l’energia ed è il motivo per cui, oggi, abbiamo incontrato il presidente Besseghini per capirne di più. L’anno che sta per concludersi, d’altra parte, è stato profondamente caratterizzato dai picchi ai costi di gas e materie prime, che hanno generato un impatto negativo sull’attività produttiva. Questa circostanza ha certificato che l’energia rappresenta un tema strategico di politica economica e industriale, che deve essere affrontato a livello italiano ed europeo in modo strutturale. Se da un lato apprezziamo l’impegno del Governo profuso nel corso dell’anno, al netto di interventi migliorativi alla Legge di Bilancio che stiamo discutendo, dall’altro è fondamentale la sinergia con l’Europa che solo oggi, dopo diversi mesi, ha trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas. A livello nazionale è necessaria una visione strategica che garantisca finalmente l’indipendenza energetica, mentre Bruxelles deve agire tempestivamente come ha fatto durante l’emergenza pandemica, adottando con responsabilità una politica comune a beneficio delle imprese continentali

Stefano Besseghini, presidente di Arera, ha confermato l'impegno dell'agenzia per sostenere le imprese