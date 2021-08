I supermercati aperti a Ferragosto a Milano e provincia (e non solo)

Molti avranno già tutto l'occorrente per una giornata in compagnia, tra una grigliata o una gita fuori porta. Ma se all'ultimo momeento vi accorgete che manca qualcosa? Quali sono i supermercati aperti a Ferragosto? Quest’anno Ferragosto cade di domenica e molte attività approfitteranno della coincidenza per godersi un giorno di pausa.

Supermercati aperti a Ferragosto: ecco chi c'è

Esselunga: aperti (dalle 8 alle 14) in provincia di Milano i market di Abbiategrasso, Corbetta, Corsico, Cusano, Garbagnate, Pantigliate, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato, San Giuliano, Segrate e Settimo Milanese. ( Qui tutte le aperture)

Iperal: aperti con orari differenziati (guarda qui gli orari)

Il Gigante: aperti con orari differenziati (guarda qui gli orari)

Iper la grande I: aperti con orari differenziati (guarda qui gli orari)

Coop: aperti dalle 8.30 alle 19.30 (maggiori informazioni qui)

Eurospin: aperti con orari differenziati (guarda qui gli orari)

Bennet: aperti dalle 8.30 (maggiori informazioni qui)

Carrefour: aperti con orari differenziati (guarda qui gli orari)

Unes: aperti dalle 8.30 (maggiori informazioni qui)

Pam Panorama: aperti dalle 9 alle 21