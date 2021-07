Essere attivi nel mondo del lavoro, strategie e consigli

Qualche dritta per diventare attivi nel mondo del lavoro? Qualche consiglio per comprenderne meglio le dinamiche? Bussero e Pessano con Bornago hanno organizzato un webinar ad hoc, rivolto ai giovani e in generale ai cittadini residenti in Martesana.

Bussero e Pessano in prima linea sul tema del lavoro

Il seminario online riguarderà il lavoro nello scenario del mercato contemporaneo. L'appuntamento si terrà il 7 luglio dalle 11 alle 13. Occorre preventivamente iscriversi al link https://forms.office.com/r/NDVenDARDU.

Il webinar è pensato per tutti i cittadini e le cittadine dei Comuni della Martesana, con un occhio di riguardo per il mondo giovanile, particolarmente in difficoltà nella ricerca di un lavoro che soddisfi le proprie esigenze.

Si cercherà di migliorare la comprensione dell’attuale mercato lavorativo, delle logiche e delle strategie utili nel ricercare un impiego in modo attivo e mirato, mobilitando il tessuto aziendale e le risorse disponibili nel proprio territorio.

I partecipanti saranno anche informati sui servizi offerti da Afol Metropolitana e sui servizi digitali che mette a disposizione di tutti gratuitamente come il canale Telegram e l’App MyAfolmet che porta il centro per l’impiego direttamente sullo smartphone.

Saranno offerti esempi concreti sulle modalità più efficaci per cercare lavoro in modo intelligente, usando correttamente la

comunicazione e il self-marketing. Inoltre saranno illustrati i metodi e gli strumenti più adatti per scrivere un buon curriculum vitae e la cover-letter.