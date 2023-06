Cap scende in campo con la Martesana per l'energia sostenibile

Trasformare impianti di depurazione e acquedotto, vasche di laminazione, edifici di proprietà, ma anche aree urbane inutilizzate e persino campi agricoli in parchi fotovoltaici e agrivoltaici, per contribuire alla

transizione energetica e green del Paese e del territorio. Questo l’obiettivo di Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha lanciato un piano strategico per la

produzione di energia pulita e a Km0 sia per autoconsumo che per immissione in rete, attraverso la promozione e la creazione di Comunità Energetiche (Cer) insieme ai Comuni, e attraverso la realizzazione di infrastrutture sfruttando i propri impianti industriali.

Comuni verso le comunità energetiche

Oggi sono già 13 i Comuni coinvolti per la realizzazione delle Comunità Energetiche, che produrranno oltre9 milioni di Kwh annui per un investimento di 10 milioni di euro, e che mira a supportarne altri 23, per un

totale di 36. Ma il piano di Cap prevede anche un investimento di ben 50 milioni di euro per lo sviluppo di impianti fotovoltaici e agrivoltaici che consentano di arrivare a produrre 70Gw/H di energia.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono delle associazioni costituite tra cittadini, pubblica amministrazione, piccole e medie imprese, privati, enti pubblici territoriali e attività commerciali con l’obiettivo di produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile a livello locale. La Cer beneficia non solo dell’energia pulita autoprodotta, ma anche degli incentivi economici a cui può far ricorso per la condivisione di quest’energia, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse).

Cap per lo sviluppo delle Cer

Cap intende promuovere sul territorio lo sviluppo di Comunità Energetiche, per contribuire al perseguimento della transizione green ormai in atto nel nostro Paese, assumendo tre diversi ruoli: consumatore, produttore e referente. Cap ha consumi costanti e programmabili, e quindi può contribuire all’ottenimento degli incentivi economici previsti dalla normativa che regola le Cer. Inoltre, in qualità di produttore, l’utility può mettere a disposizione delle Cer di cui entra a far parte i propri impianti fotovoltaici, in modo tale che le neocostituite Comunità Energetiche possano partire anche senza fare investimenti economici e riducendo le tempistiche necessarie. Infine, Gruppo Cap può occuparsi della gestione della fase di attivazione della Cer, dalla definizione dello statuto alla contrattualistica, all’accreditamento presso il Gse.

L'iniziativa anche nell'Adda Martesana

Cap ha aderito alle manifestazioni di interesse rivolte alla Regione Lombardia da parte di altri 23 Comuni (Bresso, Cologno, Corbetta, Cambiago, Cesano Boscone, Cassano D'Adda, Lainate, Bellinzago, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Melzo, Pioltello, Truccazzano, Vignate, San Giorgio sul Legnano, San Giuliano Milanese, Varedo, Abbiategrasso, Cuggiono, Magenta, Mesero, Santo Stefano Ticino).

Oltre alla promozione delle Comunità Energetiche sul territorio, Gruppo Cap ha elaborato un Masterplan fotovoltaico, un piano strategico che si pone obiettivo di incrementare la produzione di energia per

autoconsumo o per immissione in rete dal 9% al 34%, pari a 70GW/H. Il piano prevede investimenti per 50 milioni di euro, di cui 13 coperti dalla tariffa e 37 tramite partner industriali.