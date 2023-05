Artigiani nel mondo del digital con il concorso Artigiano nel Cuore

Al via la sesta edizione del concorso Artigiano del Cuore, promosso dalla Fondazione Cologni e dalla piattaforma Wellmade, sostenuto da Serapian e patrocinato dal Comune di Milano, rivolto quest’anno agli artigiani e alle botteghe che portano avanti un mestiere d’arte e che hanno sede in Lombardia. Il vincitore o la vincitrice potrà beneficiare di una giovane risorsa, selezionata e messa a disposizione da Fondazione Cologni, che lavorerà per tre mesi a tempo pieno alla comunicazione dell’impresa artigiana, sotto la supervisione dell’agenzia Ta-Daan.

Artigiano del Cuore: di cosa si tratta?

Il concorso si propone come facilitatore nel colmare il digital gap delle imprese artigiane sostenendole nella loro transizione digitale, oltre che come iniziativa per favorire la formazione e l’occupazione dei giovani.

Il concorso digitale Artigiano del Cuore è un’iniziativa nasce nel 2018 con l’obiettivo di promuovere l’artigianato artistico italiano e sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei mestieri d’arte, attraverso la comunicazione digitale.

Giunto nel 2023 alla sua sesta edizione, si tiene ogni anno in primavera, e si rivolge esclusivamente ad artigiani professionisti.

Aperte le candidature

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, che hanno visto la partecipazione di centinaia di artigiani candidati e migliaia di votanti da tutto il territorio nazionale, dal 5 maggio 2023 sono ufficialmente aperte le candidature per la VI edizione del concorso. C'è tempo sino alle 12 del 5 giugno 2023 per presentare la propria candidatura collegandosi al sito e compilando l'apposito form comprensivo di documentazione da inviare.

Il patrimonio di storia e di competenza dell’alto artigianato italiano necessita di essere divulgato e comunicato in maniera innovativa, efficace e originale, per sensibilizzare il pubblico sul suo valore e sul rischio concreto di scomparsa che lo minaccia. L’edizione di quest’anno del Concorso Artigiano del Cuore si rivolge quindi alle imprese artigiane che portano avanti un mestiere d’arte e che hanno sede in Lombardia, con l’obiettivo di aiutarle a comunicare il valore del loro lavoro, la loro eccellenza e la loro unicità nel mondo digitale.

Obiettivo che verrà raggiunto offrendo al vincitore o alla vincitrice del Concorso un piano di comunicazione su misura, ideato da una giovane risorsa selezionata e messa a disposizione dalla Fondazione Cologni, che si dedicherà per tre mesi e a tempo pieno alla promozione dell’impresa artigiana, sotto la supervisione di un’agenzia di comunicazione.

La selezione del vincitore

Il comitato di valutazione interno alla Fondazione Cologni selezionerà una rosa ristretta di finalisti sulla base dell’attinenza ai requisiti di partecipazione (indicati nel regolamento pubblicato sul sito ufficiale) e della qualità del loro lavoro, che verrà valutata considerando i “Criteri di Eccellenza” artigiana - la cui elaborazione è tratta della ricerca “Il valore del mestiere”, edita nel 2014 da Marsilio Editori a cura di Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte; infine, verrà considerato l’interesse e la motivazione a utilizzare gli strumenti della comunicazione digitale, in particolare i social media, per divulgare il proprio lavoro.

Sarà la community a decretare il vincitore o la vincitrice tramite votazione online: a partire dal 21 giugno, e fino al 28 giugno alle 15, chiunque potrà votare il proprio Artigiano del Cuore. Basterà cliccare sul simbolo a forma di cuore sotto al nome del finalista preferito per votarlo.

Per motivi di sicurezza e per poter verificare la validità dei voti, se non si possiede un account, verrà richiesto di registrarsi al sito. Il risultato delle votazioni verrà annunciato giovedì 6 luglio, sul sito ufficiale del concorso.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Concorso.