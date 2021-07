Tre figli, 52 anni e una lunga carriera da ingegnere contrassegnata da molti successi. E' Virginia Magliulo, residente a Brugherio, che è stata nominata tra le "100 donne vincenti" nella prestigiosa classifica di Forbes.

Abita in Martesana una delle "100 donne vincenti" della classifica di Forbes

Nata a Roma, classe 1968 Virginia Magliulo si è trasferita a Brugherio, nel 1999. Una cittadina illustre per il paese, perché Virginia è stata nominata tra le top 100 delle "Wonder Woman" di Forbes.

Ingegnere, 52 anni, sposata e mamma di tre figli, Virginia, dopo il diploma scientifico conseguito a Parigi, si è laureata in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, ottenendo anche una certificazione dal Project Management Institute di Washington. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere di cantiere lavorando tra Londra, Parigi, Strasburgo e Israele.

La carriera

Entrata in Adp (multinazionale americana leader nella gestione del capitale umano) nel 2015 come direttore del servizio clienti, è stata dopo soli 5 mesi promossa a direttore generale di Adp Italia, alla guida di ben 900 persone. Nel novembre 2017 è stata poi nominata general manager di tutta l’area del sud Europa, aggiungendo alla sua responsabilità Spagna e Portogallo, quindi circa altri 250 dipendenti. Nel novembre 2019 arriva la promozione a manager internazionale come presidente global view di Adp, ruolo che l’ha portata in assegnazione temporanea a Barcellona.