Torna l'attesa Fiera del libro a Cassano d'Adda con il mercatino dell'usato e la pesca del giocattolo.

Manca poco alla Fiera del libro

L'appuntamento è per domenica 14 maggio 2023 dalle 10 alle 18 in via Leonardo da Vinci all'Istituto comprensivo Quintino di Vona, che ha organizzato l'evento con l'Associazione genitori e il patrocinio del Comune.

Ci sarà una ricca varietà di attività: mercatino del libro usato, pesca del giocattolo, presentazione di libri con gli autori, torneo cubo di Rubik, torneo di scacchi, giochi scientifici, laboratori creativi, basket ebook crossing.

Inoltre, si terranno la premiazione del concorso "Viva la scienza!" e la merenda, oltre alla possibilità di ascoltare musica dal vivo.

Il ricavato del mercatino e della pesca sarà devoluto alla Croce dell'Adda e all'Avis di Cassano. Saranno presenti le associazioni Anpi, Ponti di cotone e Lions, che si occuperà della raccolta di occhiali usati.

Per il programma completo consultare il sito www.genitoricassano.org.